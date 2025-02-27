KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


27 Şubat 2025 11:36
Paem dış kaynak alımı olur mu?

Merhaba, normalde dış alım bitti demişlerdi fakat 2 senedir dış alım oluyor. 2025 de yine dış alım olur mu ?

Çok Yazılan Konular

Pomem istifa sonrası tekrar sınavlara girmek32. dönem Pomem spor mülakatıSağlıktan ilişiğim kesilecek avukat önerisiTsk dış kaynak alımlarına pmyo mezunu başvurabilir mi

Sözlük

gaze 1 yeraltı şehirleri 2 yılan yılı 2 patella 1 ramazan 1 çanakkale'de görülen dev yılan 1 hiper empati sendromu 2 airfryer 3 abartmak 1 efsane 1

Son Haberler

657-Ek 8 Kapsamındaki Geçici Süreli Görevlendirmede Nelere Dikkat Edilmelidir?Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa ettiTHY'nin kasasına 2024'te 22,7 milyar dolar girdiBakan Göktaş: 50 bin 630 şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL