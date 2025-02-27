Çalışırken öğrencilik

yatay geçişi araştırmanızı öneririm hocam. mevcut okuduğunuz üniversiteye yerleştiğiniz yıl ki puanınız görev yaptığınız üniversitenin o yıl ki en son yerleşen kişinin puanına denk ya da yüksekse hiç bir ortamala vb. bir şeye gerek kalmadan geçişiniz yapılır.

yatay geçişi araştırmanızı öneririm hocam. mevcut okuduğunuz üniversiteye yerleştiğiniz yıl ki puanınız görev yaptığınız üniversitenin o yıl ki en son yerleşen kişinin puanına denk ya da yüksekse hiç bir ortamala vb. bir şeye gerek kalmadan geçişiniz yapılır.