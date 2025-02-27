Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


27 Şubat 2025 12:16
Çalışırken öğrencilik

Herkese iyi forumlar,

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde büro personeli olarak görev yapıyorum. 2024-2025 Akademik Yılı içerisinde de farklı bir şehirde Hukuk öğrenimine başladım. Şimdi sorum şöyle, ben sadece sınavlara gidip geliyorum. İlk dönemimi tamamladım. Fakat ilk dönemimin final haftasında tam 10 gün izin almak durumunda kaldım. Yıllık iznimden sadece 10 gün kaldı. Önümde ikinci dönemin vize ve final haftaları ile 2. sınıfın ilk döneminin vize haftası var. 3 kere daha şehir dışına çıkmak durumundayım. Bu sınavlara giderken kullanacağım izinlerden sonra bana hiç izin kalmayacak ve yılı izinsiz kapatacağım. Bu durum biraz can sıkıcı. Öğrenci olan memurlar için ekstra bir durum var mı? Ya da bu şekilde çalışırken okul bitirenler bu süreci nasıl idare ettiniz? Deneyimli ve bilgili arkadaşlar yardımcı olabilirlerse çok sevinirim.


zireaell
Memur
27 Şubat 2025 17:03

En mantıklı çözüm kaydını çalıştığın okula taşımak.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
27 Şubat 2025 21:52

Kayıt taşıma öyle istemeyle yapılabilen bir işlem değil. Belli şartları mevcut not ortalaması gibi.

Sorunun cevabına gelirsek memurların öğrencilikleriyle alakalı özel bir izin durumu gibi bir şey söz konusu değil.

zireaell, 3 gün önce

En mantıklı çözüm kaydını çalıştığın okula taşımak.


zireaell
Memur
28 Şubat 2025 08:41

Biliyorum hocam tek seçenek bu kolay demedim zaten. Dediğiniz gibi başka özel bir izin yok.

hsnd, 3 gün önce

Kayıt taşıma öyle istemeyle yapılabilen bir işlem değil. Belli şartları mevcut not ortalaması gibi.

Sorunun cevabına gelirsek memurların öğrencilikleriyle alakalı özel bir izin durumu gibi bir şey söz konusu değil.


ZlipZlap
Aday Memur
28 Şubat 2025 14:25
yatay geçişi araştırmanızı öneririm hocam. mevcut okuduğunuz üniversiteye yerleştiğiniz yıl ki puanınız görev yaptığınız üniversitenin o yıl ki en son yerleşen kişinin puanına denk ya da yüksekse hiç bir ortamala vb. bir şeye gerek kalmadan geçişiniz yapılır.
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