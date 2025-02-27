AGS Sisteminde Değişiklik Yapılması Olası ya da Mümkün mü?

1- AGS ye girilecek.

2-Kontenjan sayıları belli olup atanacak kişi sayısı kadar kişi akademiye alınacak.

3-İhtisas akademisi olduğundan belli şehirlerde belli branşlardaki akademiler açık olacak. Misal; İzmir'de Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe ; Ankara'da İngilizce ve Almanca akademizsi gibi... Yani şehrinizde açılmasının hiçbir önemi yok şehrinizdeki akademi branşınız olmadıktan sonra.

4- 23 bin maaşla 14 ay boyunca akademi devam edecek. (İzin hakkı 10 gün, rapor hakkı 20 gün. Mazeretsiz 6 gün gelmeyen atılıyor.)

5-Akademide başarılı olanlar açılan illere tercih verip yerleşecek. Yani 2 başlı bi il değiştirme söz konusu önce akademi eğitimi alacağın il sonra atanacağın il.

Aile yılında aile bütünlüğünün sağlanması için çalışan ve evli adayların durumu ne olacak yönetmelikle değişmesi mümkün mü? Aynı durumda olan il değiştirmesi mümkün olmayan arkadaşlar ne yapacaklar ?