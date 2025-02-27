Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


27 Şubat 2025 13:28
Lojman hakkı

Merhaba arkadaşlar. Kamu konutları hakkında bir sorum olacaktı size. Sıra tahsisli bir konutta oturuyorum ama müdürüm onu şu an görev tahsisli konut yaptı ve bana bir ay içinde çıkmam için yazı okuttu bana. Beni sıra tahsisli konutta sürem bitmeden çıkarabilir mi bir de müdür kendi istegiyle görev tahsisli yapabilir mi, buna itiraz etme hakkım var mı süresi falan geçmeden


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
27 Şubat 2025 14:07

Şimdiye kadar sıra tahsisliydi de şimdi ne değişmiş ki görev tahsisli olmuş? O müdür maalesef "müdür" olamamış.


Muzaffer145314
Aday Memur
28 Şubat 2025 08:59

Kusura bakma ama adam olamamış. Kendine menfaat sağlamış resmen

YUSUF YILDIRIM, 3 gün önce

Şimdiye kadar sıra tahsisliydi de şimdi ne değişmiş ki görev tahsisli olmuş? O müdür maalesef "müdür" olamamış.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
28 Şubat 2025 09:27

Ben niye kusura bakayım? Şekil belli, zihniyet belli!

Muzaffer145314, 2 gün önce

Kusura bakma ama adam olamamış. Kendine menfaat sağlamış resmen


Eren.6161
Aday Memur
28 Şubat 2025 22:27
şahsi fikrim 5 yıl dolmadan seni çıkaramaz hakkını sonuna kadar ara
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