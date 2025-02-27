5510 sayılı kanun hakkında

Arkadaşlar eşim kız meslek lisesinde okurken 2003 yılında staj dolayısıyla sigorta girişi yapılıyor. E-devlette 4A tescil bilgileri bölümünde de aynen bu tarih var. 2010 yılında ise kadrolu öğretmen olarak göreve başlıyor.

Malum son zamanlarda sürekli konuşulan konu 2008'den sonra işe başlayanların emeklilikte daha dezavantajlı olması. Ben de bu konulardan pek anlamadığım için (biraz internette araştırdım ama mevzuatın içinden çıkamadım) bir bilene danışmak istedim.

Eşimin staj girişinden dolayı 5510 yerine diğer kanun üzerinden emekli olması mümkün mü? Yoksa her türlü 5510'a mı tabi olacak?

Şimdiden ilginize teşekkürler..