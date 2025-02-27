Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Şubat 2025 13:35
5510 sayılı kanun hakkında

Arkadaşlar eşim kız meslek lisesinde okurken 2003 yılında staj dolayısıyla sigorta girişi yapılıyor. E-devlette 4A tescil bilgileri bölümünde de aynen bu tarih var. 2010 yılında ise kadrolu öğretmen olarak göreve başlıyor.

Malum son zamanlarda sürekli konuşulan konu 2008'den sonra işe başlayanların emeklilikte daha dezavantajlı olması. Ben de bu konulardan pek anlamadığım için (biraz internette araştırdım ama mevzuatın içinden çıkamadım) bir bilene danışmak istedim.

Eşimin staj girişinden dolayı 5510 yerine diğer kanun üzerinden emekli olması mümkün mü? Yoksa her türlü 5510'a mı tabi olacak?

Şimdiden ilginize teşekkürler..


imrancuhadar
Memur
27 Şubat 2025 14:28

Mümkün değil malesef


tarantulaziz
Aday Memur
28 Şubat 2025 16:16

Memuriyete başladığında hangi kanun kapsamında ise o kanuna tabi olur. Yani 5510 a tabi geçmiş olsun


alimemet61
Şef
01 Mart 2025 16:34
e devlette çalışma hayatım sekmesine girin. Orada hizmet dökümünü bulun. O dökümde yazar neye tabi olduğu.
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