Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


27 Şubat 2025 13:54
Görevlendirme Eş Durumu Tayini

Süresiz görevlendirme ile çalıştığım şehre, kadrolu eşim, eş durumundan tayin olabilir mi?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
27 Şubat 2025 13:56

"Süresiz görevlendirme" yapabilen biri için herhangi bir engel olduğunu sanmıyorum.

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