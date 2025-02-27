Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


27 Şubat 2025 14:32
Kurumlar arası geçiş
Şuanda sağlık bakanlığında sözleşmeli büro personeliyim. kadroya geçtikten sonra farklı bakanlığın büro personeli ünvanına geçebilir miyim? geçiliyorsa nasıl yapılır bilen birisi bilgi verebilir mi? (konuyu doğru yere mi açtım emin değilim yanlışsa taşınıyorsa taşıyabilir misiniz)

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