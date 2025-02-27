Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Şubat 2025 14:33
Görevde Yükselmede Hangi Disiplin Cezaları Engeldir

iyi çalışmalar arkadaşlar uyarma ve kınama cezası görevde yükselmeye engel midir?


E.Kayı Han
Editor
27 Şubat 2025 14:47

Aylıktan kesme bile engel değil.


karrppeenn
Aday Memur
27 Şubat 2025 17:12

engel değil ama eleme sebebi dayın yoksa


feridunemeksiz
Şef
27 Şubat 2025 17:25
hiçbir şey engel değil engel olan kendinsin durma çalışmaya şimdiden başla

Akay Bey
Aday Memur
27 Şubat 2025 19:34

Kesinlikle ve kesinlikle engel bir durum ben de dahil sorusturma geçirdiğimizde referansin da dahil olmak üzere mulakatta komisyondakiler sordu bu sorusturmayi neden geçirdin diye ve ceza almamislari bile almadılar bu mudurluk sinavinda. Düşünün ki ceza verilmesine yer olmadığını dair karari bile sorgulayıp almadılar. Kesinlikle disiplin soruşturması gecirmis olmak hele de ceza almış olunması engeldir. Bakanlik ozluk dosyalarını istemezdi yoksa mulakattan 2 hafta önce.


34poseidon
Memur
28 Şubat 2025 11:32

alakası yok bildiğim tacizden ceza alan müdür oldu ne alakası var...

Akay Bey, 3 gün önce

Kesinlikle ve kesinlikle engel bir durum ben de dahil sorusturma geçirdiğimizde referansin da dahil olmak üzere mulakatta komisyondakiler sordu bu sorusturmayi neden geçirdin diye ve ceza almamislari bile almadılar bu mudurluk sinavinda. Düşünün ki ceza verilmesine yer olmadığını dair karari bile sorgulayıp almadılar. Kesinlikle disiplin soruşturması gecirmis olmak hele de ceza almış olunması engeldir. Bakanlik ozluk dosyalarını istemezdi yoksa mulakattan 2 hafta önce.


E.Kayı Han
Editor
28 Şubat 2025 14:20

5 tane aylıktan kesme cezası olan kişi müdür oldu. Kınama ve uyarma cezalarını saymıyorum bile.

Akay Bey, 3 gün önce

Kesinlikle ve kesinlikle engel bir durum ben de dahil sorusturma geçirdiğimizde referansin da dahil olmak üzere mulakatta komisyondakiler sordu bu sorusturmayi neden geçirdin diye ve ceza almamislari bile almadılar bu mudurluk sinavinda. Düşünün ki ceza verilmesine yer olmadığını dair karari bile sorgulayıp almadılar. Kesinlikle disiplin soruşturması gecirmis olmak hele de ceza almış olunması engeldir. Bakanlik ozluk dosyalarını istemezdi yoksa mulakattan 2 hafta önce.


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
28 Şubat 2025 15:26

Verdiğin örnek bir anlam ifade etmiyor. Torpilin varsa bu ülkede başbakan bile olabilirsin.

E.Kayı Han, 2 gün önce

5 tane aylıktan kesme cezası olan kişi müdür oldu. Kınama ve uyarma cezalarını saymıyorum bile.

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