Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Şubat 2025 15:44
Üniversite hastanesi

üniversite hastanesinde kazandıktan sonra belge teslim edip arşiv soruşturması başlıyormuş 1-2 ay sürüyormuş bu süre boyunca sağlık bakanı alıma çıkarsa ünideki hakkımızdan feragat edip sb ye tercih verebilir miyiz


servet07
Aday Memur
27 Şubat 2025 23:24

Sözlesmeyi imzalamadigin sürece sorun yok. Sistemde sgk görünmeye baslamadigi surece sorun olmaz

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