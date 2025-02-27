Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


27 Şubat 2025 16:42
Başmühendis ile mühendis arasındaki maaş farkı?

Merhaba kamuda mühendis olarak görev yapıyorum. Kurumum görevde yükselme sınavı açtı. Başmühendis kadrosuna başvurabiliyorum. Kamuda başmühendis ile mühendis arasındaki maaş ve özlük hakları hakkında bilgi alabilirmiyim ? Teşekkürler


muhendisgaliba
Memur
27 Şubat 2025 19:29
kurumdan kuruma göre değişen bir mevzu. çalıştığın yer kit kurumu mu? 657 mi?

dollylenovo
Aday Memur
27 Şubat 2025 19:58

%1 civarı bir miktar sanırım


husey_inn
Memur
27 Şubat 2025 20:55

Sorumluluk artar maaş değimez ama Müdür ataması için Baş Mühendis şartı aranır...


Mööendis
Aday Memur
28 Şubat 2025 10:34

Kit te çalışıyorum

muhendisgaliba, 3 gün önce
kurumdan kuruma göre değişen bir mevzu. çalıştığın yer kit kurumu mu? 657 mi?

Mööendis
Aday Memur
28 Şubat 2025 10:37

Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için


tornaci0019
Aday Memur
28 Şubat 2025 13:41
kurum %99.9 T?DAŞ

ulassiyar
28 Şubat 2025 13:47

önemsenmeyecek derecede az..


figo0
Memur
28 Şubat 2025 23:25
657 de başmuhendis unvanı varmı?
muhendisgaliba, 3 gün önce
kurumdan kuruma göre değişen bir mevzu. çalıştığın yer kit kurumu mu? 657 mi?
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