Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Şubat 2025 16:48
Kamu işçisi zam talebi

Türk-İş ve Hak-İş, kamudaki yaklaşık 600 bin işçinin günlük en düşük ücretinin bin 800 liraya yükseltilmesini, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılmasını ve üzerine yüzde 10 refah payı verilmesini talep etti.


debug
Genel Müdür
27 Şubat 2025 16:56

Yıllarca okuyup sınavlara çalışan, ardından Türkiye dereceleri yaparak bileklerinin hakkı ile kadroya geçmiş ve çay demlemek gibi jeopolitik önemi yüksek, bu devlet ve millet için kritik bir görevi icra eden işçilerimize az bile... Bu oranların yanında

aynı zamanda, İstanbul'un 3te1'i, İzmir'in yarısı ve Ankara'nın tamamı da toplu sözleşme kapsamında bu işçi kardeşlerimize verilmeli.


ricardo22
Şef
27 Şubat 2025 17:09

Memur-Sen bari bu sene görüşmelere en az bu oranlarla git.


Mussa1453
Aday Memur
27 Şubat 2025 20:00

Bunlardan daha iyisiyle gidiyor,fakat dönüşü muhteşem olmuyor...

ricardo22, 3 gün önce

Memur-Sen bari bu sene görüşmelere en az bu oranlarla git.


üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
28 Şubat 2025 09:38

- İşçi mi ? Onlar alır alır ....

- E ben memurum, alamaz mıyım ?

- Sen memursun onlar gibi alamazsın, sen anca 3.5 alırsın ...

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