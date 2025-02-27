Kamu işçisi zam talebi

Yıllarca okuyup sınavlara çalışan, ardından Türkiye dereceleri yaparak bileklerinin hakkı ile kadroya geçmiş ve çay demlemek gibi jeopolitik önemi yüksek, bu devlet ve millet için kritik bir görevi icra eden işçilerimize az bile... Bu oranların yanında

aynı zamanda, İstanbul'un 3te1'i, İzmir'in yarısı ve Ankara'nın tamamı da toplu sözleşme kapsamında bu işçi kardeşlerimize verilmeli.