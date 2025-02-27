İdari soruşturma zaman aşımı

Bahis konusunda bilgi veren olarak ifadem alındı. Buna istinaden , Ceza zamanaşımına 25 gün kala sorusturma açıldığına dair tebliğ geldi bana. 7 gün ilk ifade için süre verecekler. son ifade için de 7 gün süre verecekler diye biliyorum. 2 ifadelerinde son günleri ifadeyi vermeyi düşünüyorum. kalan sürede cezayı verebilirler mi acaba ?

Yardımcı olabilecek olan var mı ?

Teşekkürler