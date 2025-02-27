Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2025 17:05
İdari soruşturma zaman aşımı

Bahis konusunda bilgi veren olarak ifadem alındı. Buna istinaden , Ceza zamanaşımına 25 gün kala sorusturma açıldığına dair tebliğ geldi bana. 7 gün ilk ifade için süre verecekler. son ifade için de 7 gün süre verecekler diye biliyorum. 2 ifadelerinde son günleri ifadeyi vermeyi düşünüyorum. kalan sürede cezayı verebilirler mi acaba ?

Yardımcı olabilecek olan var mı ?

Teşekkürler


4n1fp
Aday Memur
27 Şubat 2025 18:39
ifadeyle soruşturma açıldıgı tarih aralıgı kaç gün acaba

pls3434
Aday Memur
27 Şubat 2025 18:45

Adli olarak siber şube ifademi 20 kasimda aldi. Sonrasında bana birsey demediler bugun sorusturma icin teblig yazisi verdiler

4n1fp, 3 gün önce
ifadeyle soruşturma açıldıgı tarih aralıgı kaç gün acaba

4n1fp
Aday Memur
27 Şubat 2025 19:12
disiplin soruşturması fiil öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl içinde açıla bilir

pls1940
Aday Memur
27 Şubat 2025 19:26

Suc islenildigi tarihten itibaren 2 sene zamanasimi var..2 sene gecerse iptal olur


Kimimbe234
28 Şubat 2025 04:47
zaman aşımına uğrayınca bizim yapmamız gereken birşey var mı yoksa kendileri kapatıyor mu
pls1940, 3 gün önce

Suc islenildigi tarihten itibaren 2 sene zamanasimi var..2 sene gecerse iptal olur


pls1940
Aday Memur
28 Şubat 2025 04:50

Ceza alirsin idare mahkemesinde bozulur.. konuyu ozelden detayli yazarsan daha net bilgi akışı saglanir.benim de basimdan bir cok sorusturma gecti

Kimimbe234, 2 gün önce
zaman aşımına uğrayınca bizim yapmamız gereken birşey var mı yoksa kendileri kapatıyor mu

Kimimbe234
28 Şubat 2025 05:34

Özelden yazdım size

pls1940, 2 gün önce

Ceza alirsin idare mahkemesinde bozulur.. konuyu ozelden detayli yazarsan daha net bilgi akışı saglanir.benim de basimdan bir cok sorusturma gecti


adalı-polis
Genel Müdür
01 Mart 2025 20:25

Rapor al, son savunmada verme usulden bozdur.


captain42m
Aday Memur
01 Mart 2025 20:30
ya arkadaşlar malum konudan soruşturma geçiriyorum son savunma verdim il polis disiplin kurulu na ben ama şunu anlamadım bilen varsa şimdi yüksek disiplin kurulu ihraç veriyor il polis disiplin kurulu da ihraç verebiliyormuş ben o ikilemi anlamadım ankara ya sevk olmadan ihraç olunuyor, mu

AkaanA
Aday Memur
01 Mart 2025 22:14

sizin konuda mu aynı bahis ?

captain42m, 6 saat önce
ya arkadaşlar malum konudan soruşturma geçiriyorum son savunma verdim il polis disiplin kurulu na ben ama şunu anlamadım bilen varsa şimdi yüksek disiplin kurulu ihraç veriyor il polis disiplin kurulu da ihraç verebiliyormuş ben o ikilemi anlamadım ankara ya sevk olmadan ihraç olunuyor, mu

Kimimbe234
01 Mart 2025 22:57
bildiğim kadarıyla il disiplin kurulu ihraç kararı veremiyor üst kurul olan egm ydk ya sevk ediyor orası veriyor
AkaanA, 4 saat önce

sizin konuda mu aynı bahis ?


captain42m
Aday Memur
01 Mart 2025 23:00
yok bahis değil devrem
AkaanA, 4 saat önce

sizin konuda mu aynı bahis ?


Krm1903
Aday Memur
01 Mart 2025 23:55
dmk 127. maddesine göre suçun karşılığı ihraç olmadığından dolayı suçun öğrenildiği tarihten (siber şube tarafından tespit edildiğin tarih) geçerli olmak üzere 1 ay içerisinde soruşturma açılmadığı takdirde soruşturma açma yetkisi, suçun işlendiği tarihten (log kayıtlarında para transferi görünen en yakın tarih) nihayet 2 yıl içerisinde cezaya hükmolunmadığı takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. cezaya hükmolunmasında dikkat edilecek tarih kurulun toplandığı tarihtir buna dikkat etmelisin. bu maddeler idari açıdan ceza verilmesine engel değildir. birçok kez zamanaşımı maddesinin gözardı edilerek ceza verildiğine şahit olmuştur meslektaşlar. ancak bölge idare mahkemesi dmk 127'ye göre iptal ediyor.
pls3434, 3 gün önce

Adli olarak siber şube ifademi 20 kasimda aldi. Sonrasında bana birsey demediler bugun sorusturma icin teblig yazisi verdiler

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