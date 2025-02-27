Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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27 Şubat 2025 18:37
Okulda öğretmen zorbalığı

Merhabalar, bizim okulda bir öğretmen sürekli bayan hocalara karşı argo konuşuyor zorbalıyor resmen ama bir şey yapamıyoruz çünkü müdürün akrabası, bizde yeni öğretmeniz , elimizden ne gelir ne yapabilir , tartışırsak kendi seviyesine çekecek ve küfüre kdar gidebilir dilinin kemiği yok , ben okula kalbim sıkışarak gidiyorum eve geliyorum hala düşünüyorum üzülüyorum , yeni öğretmeniz ne yapacağımı bilmiyorum yardımcı olur musunuz


buraközeleğitim
Müsteşar
27 Şubat 2025 18:57

Müdürle görüşün önce uygun bir dille ile konuyu anlatın. Sessiz kaldıkça daha da artıracak kendi krallığını ilan edecek. Yeni öğretmen olmanız buna boyun eğmenizi gerektirmez


ingilizceci78
Aday Memur
27 Şubat 2025 18:57

karşı cinsle arkadaşlık laubalilik olmaz bir erkek in kadınlara argo konuşması maalesef o adamın bi bol bilmemesindendir.


34Besyocu348
Aday Memur
27 Şubat 2025 19:03

Hocam geçen dönem zaten tartışmıştık ağladık hatta ama müdür hiç ilgilenmedi idare edin moduna getirdi, akrabası olduğu için , yani bir yere şikayet etsek idare arkasında, hatta bir öğrenciye şiddet uyguladı idare üstünü kapattı

buraközeleğitim, 3 gün önce

Müdürle görüşün önce uygun bir dille ile konuyu anlatın. Sessiz kaldıkça daha da artıracak kendi krallığını ilan edecek. Yeni öğretmen olmanız buna boyun eğmenizi gerektirmez


34Besyocu348
Aday Memur
27 Şubat 2025 19:05

Aile terbiyesi almamış ya da psikolojisi bozuk biri anlam veremedik, benim branşım gereği hep dışarda oluyorum orada bile gelip buluyor ,iyi davrandım alttan aldım anlamaya çalıştım ama hala kalbim sıkışıyor , başka bir bayan hocamızı da ağlattı

ingilizceci78, 3 gün önce

karşı cinsle arkadaşlık laubalilik olmaz bir erkek in kadınlara argo konuşması maalesef o adamın bi bol bilmemesindendir.


buraközeleğitim
Müsteşar
27 Şubat 2025 19:05

Hocam o zaman sendikayı devreye sokun. Baktınız o şekilde de çözemiyorsunuz bir avukatla görüşüp mobbing için delil toplayın derim. Kimse kimseye bu zulmü ve eziyeti yapamaz yapmaya hakkı yok.

34Besyocu348, 3 gün önce

Hocam geçen dönem zaten tartışmıştık ağladık hatta ama müdür hiç ilgilenmedi idare edin moduna getirdi, akrabası olduğu için , yani bir yere şikayet etsek idare arkasında, hatta bir öğrenciye şiddet uyguladı idare üstünü kapattı


34Besyocu348
Aday Memur
27 Şubat 2025 19:19

Hocam sendika yöneticimle görüşeceğim artık , ama delil olarak ne toplayabiliriz bilmiyorum ki şahit olabilir onun dışında görüntü fln yok

buraközeleğitim, 3 gün önce

Hocam o zaman sendikayı devreye sokun. Baktınız o şekilde de çözemiyorsunuz bir avukatla görüşüp mobbing için delil toplayın derim. Kimse kimseye bu zulmü ve eziyeti yapamaz yapmaya hakkı yok.


buraközeleğitim
Müsteşar
27 Şubat 2025 20:23

Görüntüyü birbiriniz çekersiniz hocam. Siz dediğim gibi sendika avukatıyla görüşün o sizi yönlendirir. Mobing davasından sonuç alırsınız.

34Besyocu348, 3 gün önce

Hocam sendika yöneticimle görüşeceğim artık , ama delil olarak ne toplayabiliriz bilmiyorum ki şahit olabilir onun dışında görüntü fln yok


34Besyocu348
Aday Memur
27 Şubat 2025 20:26

Hocam teşekkür ederim destekleriniz için , yarın yine kalbim sıkışarak okula gideceğim ama sendika yöneticimle göreşeceğim , keşke haksızlıklara biraz daha sert çıkabilsem ...

buraközeleğitim, 3 gün önce

Görüntüyü birbiriniz çekersiniz hocam. Siz dediğim gibi sendika avukatıyla görüşün o sizi yönlendirir. Mobing davasından sonuç alırsınız.


Kagiş
Müsteşar
27 Şubat 2025 20:30

Kardeşim bağlı bulunduğunuz milli eğitime gidin ve şikayet edin! O müdürünüzü de işlem yapmadığı için şikayet etmeyi unutmayın! Sonuç alamadın mı Cimer'e yazın! Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kâr kalmamalı!


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
27 Şubat 2025 20:41

Kimse kimseye küfür edemez. Direkt mahkemelik durum. Birbirinize şahit olacaksanız mahkemeye verebillirsiniz.


okuryazar3
Müsteşar
27 Şubat 2025 21:01

Harika çözüm.Biraz daha fazla ileri giderse tacize kalkıştı vs..iftira mı yok varsın onun anası ağlasın:))

Kagiş, 3 gün önce

Kardeşim bağlı bulunduğunuz milli eğitime gidin ve şikayet edin! O müdürünüzü de işlem yapmadığı için şikayet etmeyi unutmayın! Sonuç alamadın mı Cimer'e yazın! Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kâr kalmamalı!


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
27 Şubat 2025 21:22

direk muhatap olmayın, selamı sabahı kesin, yeni atamaların düştüğü bir yanılgı kendini diğer öğretmenlere muhtaç sanması, hiç öyle birşey yok toplu olarak iletişimi kesin


34Besyocu348
Aday Memur
27 Şubat 2025 22:40

Neden iftira atayım öyle bir yapım olsaydı öyle çirkef biri olsaydım buraya yazar mıydım lütfen , peki siz daha iyi bir çözüm önerebilir misiniz

okuryazar3, 3 gün önce

Harika çözüm.Biraz daha fazla ileri giderse tacize kalkıştı vs..iftira mı yok varsın onun anası ağlasın:))


34Besyocu348
Aday Memur
27 Şubat 2025 22:42

Hocam konuşmasam bile herkesin içinde laf atıyor zaten konuşmuyoruz ki ,kendi kendine bir şeye sinirlenip laf söylüyor ,veya bunu neden böyle yaptın diye saçma nedenlerle iletişim kuruyor , hissediyorum negatifliğini , açıkçası bulunduğum ilde yalnızım ailem uzakta ben mobbinge uğrayanların çıkmaz durumda nasıl dibe battığını anlayabiliyorum

Ahmet Kaleli, 3 gün önce

direk muhatap olmayın, selamı sabahı kesin, yeni atamaların düştüğü bir yanılgı kendini diğer öğretmenlere muhtaç sanması, hiç öyle birşey yok toplu olarak iletişimi kesin


okuryazar3
Müsteşar
27 Şubat 2025 23:02

Heee kendisi her türlü çirkefle beni rahatsız etsin ben çiçekle karşılayayım! Yok öyle yağma..

Tekdirle uslanmayanın hakkı kötektir.

En azından grup halinde tavır alınarak çok aşırı mecburiyet gereği kimse onunla konuşmaz,bulunduğu bölgeden uzak oturma vs..dışlama yöntemini deneyebilirsiniz.

34Besyocu348, 3 gün önce

Neden iftira atayım öyle bir yapım olsaydı öyle çirkef biri olsaydım buraya yazar mıydım lütfen , peki siz daha iyi bir çözüm önerebilir misiniz


34Besyocu348
Aday Memur
27 Şubat 2025 23:10

Malesef o grup olayını yapamıyoruz bir yerde ona işleir düşüyor ya da idare aracılığıyla kendine muhtaç bırakıyor , öğretmen sayımız fazla değil o yüzden grup oluşturamayız ama ben uzak durmayı tercih edeceğim bakalım ,bugün Allah'a çok dua ettim inşallah bir yerde zorbalanır benim halimden anlar...çok canım yanıyor :/

okuryazar3, 3 gün önce

Heee kendisi her türlü çirkefle beni rahatsız etsin ben çiçekle karşılayayım! Yok öyle yağma..

Tekdirle uslanmayanın hakkı kötektir.

En azından grup halinde tavır alınarak çok aşırı mecburiyet gereği kimse onunla konuşmaz,bulunduğu bölgeden uzak oturma vs..dışlama yöntemini deneyebilirsiniz.


Braweheart01
Genel Müdür
27 Şubat 2025 23:41

Küfürden sadece bayan öğretmen değil erkek öğretmen de rahatsız olabilir rahatsız olan kim ise direk bireysel olarak cimere şikayet etmelidir


silivripdr
Daire Başkanı
28 Şubat 2025 09:11

müdüre hep birlikte gidip mobing, psikolojik ve cinsel sözlü tacizden mahkemeye vereceğim akrabanızı , sizi de suçu gizlemekten dava edicem deyin bakın nasıl değişiyorlar. müdür bu durumlardan dolayı size ceza veremez. idare edin diyemez. babasının çiftliği mi orası. herkesin namusu var sevdikleri var. vah öğretmenlerim düştüğünüz duruma bak. müdürü gözünüzde çok büyütmeyin. şikayet etseniz anında uçururlar. ilçe milli eğitime , kaymakama hatta gerekirse valiye çıkın. o korksun siz değil.


silivripdr
Daire Başkanı
28 Şubat 2025 09:21

naif birisi olmanız hakkınızı aramayacağınız anlamına gelmez. sizi tersleme, sesini yükseltme hakkı yok. rahatsız oluyorsanız direk olarak söyleyin benimle muhattap olmayın deyin. bu şekilde kaçarak ya da sinerek sürekli zorbalığa maruz kalırsınız. yetişkin, eğitimli bir insansınız. günümüzde kadın hakları çok önemseniyor. tek bir kadın öğretmen bile bu durumdan şikayetçi olsa başları çok ağrır. dün jandarmanın kadın hakları konulu seminerindeydim. hangi ildesiniz bilmiyorum. ama inanın müdür veya o densiz akrabası o kadar güçlü değiller. hele anlattığınız konular söz konusuysa. size direk olarak hakaret veya küfürleri not edin. şahsınıza yönelik olmasa da kamu kurumunda kadınların duyacağı şekilde küfür edemez. tek başınıza ifadeniz bile onların başını ağrıtır. çünkü eğer kafayı yemediyse hiç bir kadın bir erkeği bu tür konularla itham etmez. ilçe milli eğitim müdürünüzle görüşün ve hatta kaymakamla .... sizi dinleyeceklerdir emin olun. bir kişi daha götürebilirseniz süper olur


34Besyocu348
Aday Memur
28 Şubat 2025 10:01

Sindirildik hocam malesef eskiden daha çok hakkımı arardım , ama karşımdkai insanlara o kadar yakıştıramıyorum ki o an şaşırıp kalıyorum hala konduramıyorum nasıl diyip diyip kendimi yedim tüm gün boyunca , ama dediğinizi yapacağım teşekkür ederim benim hadi yapabilirsin dönmeye ihtiyacım var sanırım

silivripdr, 2 gün önce

müdüre hep birlikte gidip mobing, psikolojik ve cinsel sözlü tacizden mahkemeye vereceğim akrabanızı , sizi de suçu gizlemekten dava edicem deyin bakın nasıl değişiyorlar. müdür bu durumlardan dolayı size ceza veremez. idare edin diyemez. babasının çiftliği mi orası. herkesin namusu var sevdikleri var. vah öğretmenlerim düştüğünüz duruma bak. müdürü gözünüzde çok büyütmeyin. şikayet etseniz anında uçururlar. ilçe milli eğitime , kaymakama hatta gerekirse valiye çıkın. o korksun siz değil.

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