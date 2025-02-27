Okulda öğretmen zorbalığı

naif birisi olmanız hakkınızı aramayacağınız anlamına gelmez. sizi tersleme, sesini yükseltme hakkı yok. rahatsız oluyorsanız direk olarak söyleyin benimle muhattap olmayın deyin. bu şekilde kaçarak ya da sinerek sürekli zorbalığa maruz kalırsınız. yetişkin, eğitimli bir insansınız. günümüzde kadın hakları çok önemseniyor. tek bir kadın öğretmen bile bu durumdan şikayetçi olsa başları çok ağrır. dün jandarmanın kadın hakları konulu seminerindeydim. hangi ildesiniz bilmiyorum. ama inanın müdür veya o densiz akrabası o kadar güçlü değiller. hele anlattığınız konular söz konusuysa. size direk olarak hakaret veya küfürleri not edin. şahsınıza yönelik olmasa da kamu kurumunda kadınların duyacağı şekilde küfür edemez. tek başınıza ifadeniz bile onların başını ağrıtır. çünkü eğer kafayı yemediyse hiç bir kadın bir erkeği bu tür konularla itham etmez. ilçe milli eğitim müdürünüzle görüşün ve hatta kaymakamla .... sizi dinleyeceklerdir emin olun. bir kişi daha götürebilirseniz süper olur