Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2025 18:40
Vazife malullüğü ve idari polislik

Merhaba arkadaşlar.

Bilindiği üzere egm de özel sektörden farklı olarak görev esnasında iş kazası geçirildiğinde bunu mevzuat iş kazası değilde vazife malüllüğü olarak tanımlıyor.

Alınacak ETSŞY dilimine ve olaya göre malulen emekli / idari polis / gih memuru / gazi ünvanı vs. Gibi işlemler yapılıyor.

Merak ettiğim ve araştırmama rağmen kaydadeğer bilgi bulamadığım bir konu var, belki burada başına gelmiş birisi varsa konuya açıklık getirebilir.

Eğer görev esnasında 3. Bir şahıs tarafından bir yaralanma gerçekleşirse vazife malüllüğü kapsamında hem maddi tazminat alınıyor hem de d dilimi rapor alınması durumunda gih değil idari polis kadrosuna atanıyor.

Peki sorum şu

Yine görev esnasında 3. Kişiler olmaksızın gerek devriye esnasında gerekse başka şekilde düşme/çarpma sonucu d dilimi rapor alan memurda nakdi tazminata(bence evet) ve gih yerine idari polisiğe geçiş yapabiliyor mu?

Görev harici d dilim alınırsa gih olunur, psikiyatri den d dilimi alınırsa yine gih olunur. Görev başında müdehale ettiği olayda 3. Şahıslarca zarar verilip d dilimi alırsa idari polis

Bunlar çok net şekilde belli oluyor

Ama 3. Şahıslar olmaksızın görevi başında düşme/çarpma gibi durumlarda d dilimi rapor alan memur aktif polislikten idari polisliğe geçiş yapabilir mi (bunu belirleyen elbette sgk ancak bu şekil yaralananlar ve tam şifa bulamayıp d dilimi alanlarla ilgili bilgi bulamadım)

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