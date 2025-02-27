Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Şubat 2025 20:06
İstinaf kararı sonrası göreve iade

Arkadaşlar meraba adelet bakanlığı bünyesinde kadrolu çalışan iken mustafi sayılarak görevime son verildi sonrasında idare mahkemesine açmış oldugum göreve iade davadasinda aleyhime karar verirdi bende bir üst mahkeme olan bölge idare mahkemsine başvurdum (istinaf) ve bunun sonucunda istinaftan benim lehime karar çıkarak idare mahkemesinin kararını bozup işlemin iptaline (göreve tekrar dönememe) ve yoksun kaldığım tüm parasal haklarımin yasal faiziyle tarafıma odenmesine ve 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olarak karar verdi.

Henüz karar elime gelmedi 2 gün oldu uyaptan baktım aciklanali bu durumda. karşı taraf Danıştay'a temyize gitse bile ben ise dönmek için Danıştay kararınımi beklicem yada önümüzdeki haftalarda göreve başlayıp 2 yıllık maaşımın tarafıma ödenip yasal faiziyle beraber devam mı edecem Danıştaydan olumsuz olarak dönerse bu aldığım geri ye dönük haklarimi tekrarmi benden isteyecekler bilen arkadaşlar bilgilerini rica ediyorum


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
27 Şubat 2025 20:17

Mahkeme kararının 30 gün içinde uygulanması gerekir. İstinaf dairesinin kararını idare uygular. Uyguladıktan sonra da temyiz edebilir. Temyiz aleyhinize sonuçlanırsa aldığınız paralar ile birlikte, mahkeme kararına istinaden başladığınız görevde, görevde geçirdiğiniz sürelerin de yasal faiziyle sizden tazmini istenebilir. Mahkeme kararına istinaden göreve başlamasanız bu sefer yine müstafi duruma düşersiniz. Yukarısı sakal, aşağısı bıyık misaline benziyor. Bu konudaki Danıştay kararlarını incelemek lazım. Şayet sizin durumunuzda olanlara göre verilen karar varsa endişe etmeye gerek olmaz.


Adaletsiz21
Aday Memur
27 Şubat 2025 20:33

Şuan daha bir tereddute düştüm bilgileriniz için teşekkür ederim tecrübe edinmiş biri cevaplarsa en azından süreci daha iyi anlamak adına sevinirim

ÇOTANAK, 3 gün önce

Mahkeme kararının 30 gün içinde uygulanması gerekir. İstinaf dairesinin kararını idare uygular. Uyguladıktan sonra da temyiz edebilir. Temyiz aleyhinize sonuçlanırsa aldığınız paralar ile birlikte, mahkeme kararına istinaden başladığınız görevde, görevde geçirdiğiniz sürelerin de yasal faiziyle sizden tazmini istenebilir. Mahkeme kararına istinaden göreve başlamasanız bu sefer yine müstafi duruma düşersiniz. Yukarısı sakal, aşağısı bıyık misaline benziyor. Bu konudaki Danıştay kararlarını incelemek lazım. Şayet sizin durumunuzda olanlara göre verilen karar varsa endişe etmeye gerek olmaz.


Kenzo123
Memur
27 Şubat 2025 21:33

Temyiz sonuçlanmadan idare kararın tebliğinden itibaren 30 günde sizi işe başlatır. Bütün haklarını faiziyle alırsın ama danıştayı kaybedersen aldığın parayı faiziyle geri iade edersin


Adaletsiz21
Aday Memur
27 Şubat 2025 21:42

Teşekkür ederim peki geriye dönük maaşlari ilgili ayın maaşına goremi yoksa güncel maaş üzerinde mi hesaplaniyor yasal faiziyle almak için ek olarak dava açmak felan gerekiyormu bir kaç kişi ayrıca dava açılıyor felan yazmış diğer konuları inceledigimde

Kenzo123, 3 gün önce

Temyiz sonuçlanmadan idare kararın tebliğinden itibaren 30 günde sizi işe başlatır. Bütün haklarını faiziyle alırsın ama danıştayı kaybedersen aldığın parayı faiziyle geri iade edersin


muallimmm4638
Şef
27 Şubat 2025 22:02
gardaşım bi arkadaş vardı burda bimden iade almış o zamanın parası ile 420 bin ödemişler danıştay bozmuş şuan adamdan 700 bin istiyorlar. işine başlayacaksın ama geriye dönük haklarını al faize ya da altına yatır dursun danıştay bitene kadar. geçmiş olsun rabbim ordan da lehine karar nasip etsin
Adaletsiz21, 3 gün önce

Teşekkür ederim peki geriye dönük maaşlari ilgili ayın maaşına goremi yoksa güncel maaş üzerinde mi hesaplaniyor yasal faiziyle almak için ek olarak dava açmak felan gerekiyormu bir kaç kişi ayrıca dava açılıyor felan yazmış diğer konuları inceledigimde


muallimmm4638
Şef
27 Şubat 2025 22:04
ayrı dava tazminat için tam yargı davası deniyor ona. az çok bilirsin adliyecisin. danıştay bittikten sonra açarsın onları alamaz isen orada onarsa tazminat hakkında doğuyor zaten
Adaletsiz21, 3 gün önce

Teşekkür ederim peki geriye dönük maaşlari ilgili ayın maaşına goremi yoksa güncel maaş üzerinde mi hesaplaniyor yasal faiziyle almak için ek olarak dava açmak felan gerekiyormu bir kaç kişi ayrıca dava açılıyor felan yazmış diğer konuları inceledigimde


Kenzo123
Memur
27 Şubat 2025 22:21

Geriye dönük o yıl hangi maaşı alıyorsan o maaş üzerinden paranı alırsın. O değerden birde faiz hesaplanır. Dava açmana gerek yok çünkü mahkeme parasal değerle ilgilide kararını vermiş zaten

Adaletsiz21, 3 gün önce

Teşekkür ederim peki geriye dönük maaşlari ilgili ayın maaşına goremi yoksa güncel maaş üzerinde mi hesaplaniyor yasal faiziyle almak için ek olarak dava açmak felan gerekiyormu bir kaç kişi ayrıca dava açılıyor felan yazmış diğer konuları inceledigimde


Adaletsiz21
Aday Memur
27 Şubat 2025 22:50

Saolasin umarım Danıştay da bir sorun cikmaz

muallimmm4638, 3 gün önce
gardaşım bi arkadaş vardı burda bimden iade almış o zamanın parası ile 420 bin ödemişler danıştay bozmuş şuan adamdan 700 bin istiyorlar. işine başlayacaksın ama geriye dönük haklarını al faize ya da altına yatır dursun danıştay bitene kadar. geçmiş olsun rabbim ordan da lehine karar nasip etsin

Adaletsiz21
Aday Memur
27 Şubat 2025 22:53

Saolain bilgiler için &#128077;&#128077;

Kenzo123, 3 gün önce

Geriye dönük o yıl hangi maaşı alıyorsan o maaş üzerinden paranı alırsın. O değerden birde faiz hesaplanır. Dava açmana gerek yok çünkü mahkeme parasal değerle ilgilide kararını vermiş zaten


memur3493
Aday Memur
27 Şubat 2025 23:09

Öncelikle hayırlı olsun. İstinafın kaç ay sürdü ?

Adaletsiz21, 3 gün önce

Saolain bilgiler için &#128077;&#128077;


Adaletsiz21
Aday Memur
28 Şubat 2025 11:51

Toplam süreç 20 ay istinaf 10 ay gibi

memur3493, 3 gün önce

Öncelikle hayırlı olsun. İstinafın kaç ay sürdü ?


muallimmm4638
Şef
28 Şubat 2025 14:09
ilk derece ve bim nerelerdi kardeş
Adaletsiz21, 2 gün önce

Toplam süreç 20 ay istinaf 10 ay gibi


Adaletsiz21
Aday Memur
28 Şubat 2025 16:18

İlk derece Diyarbakır bim antep

muallimmm4638, 2 gün önce
ilk derece ve bim nerelerdi kardeş

muallimmm4638
Şef
28 Şubat 2025 18:08
antepte o kadar kısa sürede bitmesi şaşırttı başkan. ülkeni en yoğun bimi 3 senedir bekleyen var orda. tekrar hayırlı olsun danıştay kararı çıkmadan para harcama :) ha gerçi icrwyla almaya çalışırlar ödemezsen borcu kabul etmezsen sittin sene alamazlar

ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
28 Şubat 2025 20:21

Aşağısı sakal, yukarısı bıyık olacaktı :)

ÇOTANAK, 3 gün önce

Mahkeme kararının 30 gün içinde uygulanması gerekir. İstinaf dairesinin kararını idare uygular. Uyguladıktan sonra da temyiz edebilir. Temyiz aleyhinize sonuçlanırsa aldığınız paralar ile birlikte, mahkeme kararına istinaden başladığınız görevde, görevde geçirdiğiniz sürelerin de yasal faiziyle sizden tazmini istenebilir. Mahkeme kararına istinaden göreve başlamasanız bu sefer yine müstafi duruma düşersiniz. Yukarısı sakal, aşağısı bıyık misaline benziyor. Bu konudaki Danıştay kararlarını incelemek lazım. Şayet sizin durumunuzda olanlara göre verilen karar varsa endişe etmeye gerek olmaz.


Adaletsiz21
Aday Memur
01 Mart 2025 13:56

Danıştay kararı nekadar sürer acaba

muallimmm4638, 2 gün önce
antepte o kadar kısa sürede bitmesi şaşırttı başkan. ülkeni en yoğun bimi 3 senedir bekleyen var orda. tekrar hayırlı olsun danıştay kararı çıkmadan para harcama :) ha gerçi icrwyla almaya çalışırlar ödemezsen borcu kabul etmezsen sittin sene alamazlar

muallimmm4638
Şef
01 Mart 2025 21:10
adalet bakanına bakarsan 6 ay ama uygulamya gelince bambaşka tablo. mesela senin bim başkasına göre kısa sürede çıkmış aynı bimde 2 senedir bekleyen var ki antep kendiyle beraber 13 ile bakıyor
Adaletsiz21, Dün

Danıştay kararı nekadar sürer acaba

Toplam 17 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Jandarma uzman çavuş meslekten ihraçİdare mahkemeleri ceza küçültme istemiİstinaf kararı sonrası göreve iadeYürütmeyi durdurmaHakkımda attığım twitler yüzünden soruşturma açıldı bundan sonra ne yapabilriim ?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?Mesainin gece 12'ye denk gelmesi

Sözlük

gaze 1 yeraltı şehirleri 2 yılan yılı 2 patella 1 ramazan 1 çanakkale'de görülen dev yılan 1 hiper empati sendromu 2 airfryer 3 abartmak 1 efsane 1

Son Haberler

657-Ek 8 Kapsamındaki Geçici Süreli Görevlendirmede Nelere Dikkat Edilmelidir?Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa ettiTHY'nin kasasına 2024'te 22,7 milyar dolar girdiBakan Göktaş: 50 bin 630 şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL