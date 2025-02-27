İstinaf kararı sonrası göreve iade

Arkadaşlar meraba adelet bakanlığı bünyesinde kadrolu çalışan iken mustafi sayılarak görevime son verildi sonrasında idare mahkemesine açmış oldugum göreve iade davadasinda aleyhime karar verirdi bende bir üst mahkeme olan bölge idare mahkemsine başvurdum (istinaf) ve bunun sonucunda istinaftan benim lehime karar çıkarak idare mahkemesinin kararını bozup işlemin iptaline (göreve tekrar dönememe) ve yoksun kaldığım tüm parasal haklarımin yasal faiziyle tarafıma odenmesine ve 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olarak karar verdi.

Henüz karar elime gelmedi 2 gün oldu uyaptan baktım aciklanali bu durumda. karşı taraf Danıştay'a temyize gitse bile ben ise dönmek için Danıştay kararınımi beklicem yada önümüzdeki haftalarda göreve başlayıp 2 yıllık maaşımın tarafıma ödenip yasal faiziyle beraber devam mı edecem Danıştaydan olumsuz olarak dönerse bu aldığım geri ye dönük haklarimi tekrarmi benden isteyecekler bilen arkadaşlar bilgilerini rica ediyorum