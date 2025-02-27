KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Şubat 2025 20:26
Anadolu lisesi çıkışlıyım hangi mesleklerde yükselmek daha rahat.

90 puan aldım mübaşirlik veya eğer yukselebileceksem bir bakanlıkta destek personelligi düşünüyorum.Destek personeli ve mubasir de dahil olmak üzere diğer düz lise mezunlarının girebileceği ve yükselme şansı olan meslekler ve nerelere yükselebileceğimi söyler misiniz?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

İçinden geleni söyle 1 fatih altaylı'nın kilise efsanesi 2 bedava sirke baldan tatlıdır 1 üst komşunun saat 11'de elektrik süpürgesini çalıştırması 1 çanakkale'de görülen dev yılan 1 dürtüsel 1 yılan yılı 2 abartmak 1 fenerbahçenin yabancı hakem aşığı olması 3 derin kabus 1

Son Haberler

657-Ek 8 Kapsamındaki Geçici Süreli Görevlendirmede Nelere Dikkat Edilmelidir?Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa ettiTHY'nin kasasına 2024'te 22,7 milyar dolar girdiBakan Göktaş: 50 bin 630 şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL