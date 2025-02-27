Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


27 Şubat 2025 20:40
ÇŞB Uzman Yardımcılığı alım ilanında puan hesaplanmasında mükerrer durum

ÇŞB uzman yardımcılığı alım ilanında açıkça puan=doğru sayısıx2 şeklinde yazılmıştı, girilen yazılı sınavda ise puan=doğru sayısı şeklinde yazıyordu.

Bu durumda ilan esas değil midir?

Bakanlığın personel genel müdürlüğüne konu bildirildiğinde ilanda aynı zamanda puanlamanın 100 soru 100 puan olduğunun yazdığı puan=doğrux2 yazsa da puanlamanın puan=doğru sayısı şeklinde yapılacağını söyledi.

Eğer böyle olacağını bilseydik farklı çalışırdık, konu ile ilgili başvuracağımız bir merci var mıdır?

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