Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


27 Şubat 2025 21:02
Sözleşmeliden geçişin iptali

Bugün sosyal medyada memur alım gönderileri paylaşan birkaç sayfa 27 Şubat tarihli Resmi Gazeteyi kaynak göstererek sözleşmeli statüden veya kadrolu statüden farklı alanlara geçilemeyeceğini belirten paylaşımlar yaptı. Bu konu hakkında mevzuatta bir değişim görünmüyor bilgisi olan var mı ?


F4ntomm
Memur
28 Şubat 2025 12:13
Yenilenen mevzuatı en ince ayrıntısına kadar inceledim.önceki mevzuatla karşılaştırdım.hiçbir değişiklik yok.sırf takipçi kazanmak için haber uydurmuşlar.

ffengineer
Aday Memur
28 Şubat 2025 12:41
Bir geçiş iptali söz konusu değil.Değişiklik şu, 4/b ilanlarda merkezi atamada yer alabilecek artık.4/a ve 399 yer alıyordu buna ek olarak 4/b ilanlarda yer alacak.Merkezi atamada yerleşme hakkı bir defa olduğu için dolayısı ile adayların artık bir yerden bir yere geçme işi kısıtlanacak.tüm 4/b ilanları merkeziye geçer mi, inşallah ama sanmam.Geçerse mülakat olmadan en uygun tercih yapılır,seçenekler çoğalır ve yeni geçişler kısıtlanmış olur.

bfy8090
Aday Memur
28 Şubat 2025 23:50

peki açıktan bir kuruma atanan ve halihazırda çalışan biri ösym üzerinden yapılacak olan sözleşmeli veya kadrolu alımına geçebilecek mi ?

ffengineer, 2 gün önce
Bir geçiş iptali söz konusu değil.Değişiklik şu, 4/b ilanlarda merkezi atamada yer alabilecek artık.4/a ve 399 yer alıyordu buna ek olarak 4/b ilanlarda yer alacak.Merkezi atamada yerleşme hakkı bir defa olduğu için dolayısı ile adayların artık bir yerden bir yere geçme işi kısıtlanacak.tüm 4/b ilanları merkeziye geçer mi, inşallah ama sanmam.Geçerse mülakat olmadan en uygun tercih yapılır,seçenekler çoğalır ve yeni geçişler kısıtlanmış olur.

ffengineer
Aday Memur
01 Mart 2025 00:32
4/b den 4/b ye 1 yıl bekleme süresi var,ona geçilemez ama 657 ve kit (399) kurumlarına geçişte bir engel olmaması gerekiyor.merkeziden atanan aynı puanla yeniden merkezi tercih veremiyor,kısıtlama burada.
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