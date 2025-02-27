Sözleşmeliden geçişin iptali

Bir geçiş iptali söz konusu değil.Değişiklik şu, 4/b ilanlarda merkezi atamada yer alabilecek artık.4/a ve 399 yer alıyordu buna ek olarak 4/b ilanlarda yer alacak.Merkezi atamada yerleşme hakkı bir defa olduğu için dolayısı ile adayların artık bir yerden bir yere geçme işi kısıtlanacak.tüm 4/b ilanları merkeziye geçer mi, inşallah ama sanmam.Geçerse mülakat olmadan en uygun tercih yapılır,seçenekler çoğalır ve yeni geçişler kısıtlanmış olur.

Bir geçiş iptali söz konusu değil.Değişiklik şu, 4/b ilanlarda merkezi atamada yer alabilecek artık.4/a ve 399 yer alıyordu buna ek olarak 4/b ilanlarda yer alacak.Merkezi atamada yerleşme hakkı bir defa olduğu için dolayısı ile adayların artık bir yerden bir yere geçme işi kısıtlanacak.tüm 4/b ilanları merkeziye geçer mi, inşallah ama sanmam.Geçerse mülakat olmadan en uygun tercih yapılır,seçenekler çoğalır ve yeni geçişler kısıtlanmış olur.