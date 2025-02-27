Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Şubat 2025 21:40
Aile birleşiminden sonra iliçi tayin?

Eşim yanıma geldi aile birleşimi ile fakat kurumundan memnun kalmadı. İliçi tayin zamanlarında farklı bir hastaneye geçebilir mi?


socialnew
Aday Memur
28 Şubat 2025 13:37
1 yıldan sonra başvuru yapabilir

Esracv
Aday Memur
28 Şubat 2025 20:45

Bende eş tayiniyle Ankaradan Çorluya geldim ama hastaneyi hiç sevmedim eski yere dönülüyor mu ya da iller arası için kaç yıl beklemem gerekiyor?

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