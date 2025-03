Paranormal düşünceler,tecrübeler ve ben

Evet.. Hala ara sıra aklıma geliyor.. Zihnimi kurcalıyor.. Hayatımın önceden planlanıp programlandığını ve bu doğrultuda hareket etmem istendiğini düşünüyorum.. Özel bir eğitim programına tabi tutulduğumu ve bir şeye hazırlık için yetiştirildiğimi düşünüyorum.. Hayatımın bütününü göz önünde bulundurduğumda bu sonuca varıyorum.. Yaşadıklarım arasında anlamlı veya anlamsız bağlantılar kuruyor ve nihayetinde bir çıkarımda bulunuyorum.. Bu tür düşünceler hala beni fevkalade rahatsız etmeye devam ediyor.. Buna mani olamıyorum.. Zihnim hep meşgul ve ben düşünceler içinde çaresizim.. O kadar çok düşünüyorum ki artık neredeyse hissetme namına hiçbir şey kalmadığını yine ve yine düşünüyorum.. Buna rağmen sezgilerimin ilginç bir şekilde olağanüstü açık olduğunun da farkındayım.. Bunun neyden kaynaklanıyor olabileceğini sorguluyorum fakat net bir cevap bulamıyorum.. Ve kronik veya daimi bir yalnızlık.. Uzun yıllara sari.. Belki de çocukluğumdan itibaren.. Hep yalnız ve tek başıma.. Evet.. İşte bu anlamlı ve anlamsız çıkarımda bulunma,hadiseler arasında köprü kurma veya birleştirmeye çalışma yahut da birbiri ile ilişkilendirme gayreti etrafında gezinirken aklıma 19 sayısı ve benim hayatım geliyor.. 19 sayısı.. Sanki hayatımın özeti veya bir çeşit şifresi gibi.. Hayrete şayan.. 19 sayısı üzerinde veya özelinde inşa edilen bir hayat ve beraberinde yaşadıklarım.. Fazla örnek vermek istemiyorum hatta bazıları basit de gelebilir fakat buna rağmen aklıma gelenleri yazmak istiyorum.. Lise yılları.. Dershane.. Bir etkinlik var(bilgi yarışması) ve ben sınıfımı temsilen öğretmenim tarafından seçildim.. 3 kişiyiz.. Sanırım yılbaşı gecesi idi.. Ve etkinliğe renk ve heyecan katma namına salonda bulunan tüm öğrencilere içinde numara yazan kağıtlar dağıtıldı.. Daha doğrusu herkes kendi kağıdını kendisi seçti.. Ve etkinlik esnasında öğretmenlerden bazıları numara söyleyerek o numarayı taşıyan öğrenciye önce soru sorulurdu ve daha sonra da mütevazi bir hediye verilirdi.. Ben 19 numaralı kağıdı seçtim.. Yarışma devam ederken programı sunan öğretmen bir başka öğretmen arkadaşına numara söylemesini istedi.. Etraflıca hatırlayamıyorum.. Öğretmen ne desin.. 19 numara dedi.. Ve ben ayağa kalktım.. Programı sunan öğretmenin yanına gittim.. Zaten beni tanıyordu.. Coğrafya öğretmeni idi.. Hiç unutmuyorum.. Önce biraz beni tanıttı daha sonra da diğer öğrencilere karşı methetti ve sorusunu sordu.. Kendisi Coğrafya öğretmeni olduğu için onunla alakalı bir soru sordu.. Ve ben soruyu bildim.. Kalem ve kitap hediyesi almıştım.. Evet.. Bu basit gelebilir.. Olağan ve normaldir.. Fakat bence ve benim hayatım için sıradışı bir durum.. Ve tarihler 2019 u gösterdiği sıralar.. Bunun hayatımda apayrı bir yeri var.. Olağandışı veya olağanüstü yahut da mucizevi bir hadise denilecek bir şey yaşandı.. Bunu da tam hatırlayamıyorum.. Çünkü gece vakti idi ve uykulu idim.. Sadece karanlığın fevkalade aydınlık içerisinde olduğu ve bu aydınlıktan gelen bir ışık hüzmesinin odamı hatta tüm evimi süslediğini hatırlıyorum.. Neredeyse çıplak gözle bakılamayacak derecede yoğun bir ışık.. Ve gecenin karanlığında derin bir sessizlik.. Ne anlama geliyordu,bir işaret mi idi yahut da bir mesaj mı içeriyordu hala çözebilmiş değilim.. Sanki tüm yeryüzü nefesini tutmuş da an be an beni takip ediyordu.. Sır.. Ve işte daha bunlar gibi niceleri.. Şimdi pek aklıma gelmiyor.. Evet.. Neden bu düşüncelere kapılıyorum,niçin zihnimi meşgul ediyor anlayamıyorum.. Düşünmek istemiyorum ama sonunda yine kendimi içinde buluyorum.. Çıkmaz sokak veya labirent misali kurtulamıyorum.. Çaresizlik içinde kıvranmaya devam ediyorum..