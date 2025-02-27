Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Şubat 2025 22:37
Araştırma görevlisi sözleşme uzatılmaması

Hocalarım merhaba. Doğuda küçük bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapıyorum. Anabilim dalı başkanı ile aramız pek iyi sayılmaz. Onun dışında yüksek lisans tez danışmanım olsun bölüm başkanı olsun ve diğer tüm hocalarla aram iyidir. Hiçbir görev ihmalim, disiplin soruşturmam da olmadı. Sırf anabilim dalı başkanı ile aram iyi değil diye (ki kendi hiçbir saygısızlığım olmadığı halde daimi bir mobbinge uğruyorum) sözleşme yenilenmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Nitekim onun da yazılı görüşü alınıyor. Bu durum son zamanlarda aklımı çok kurcalamaya başladı. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.


şiraze34
Memur
28 Şubat 2025 22:40

Merhabalar kadronuz 33/a mı 50/d mi?

Anabilim dalı başkanı ya da bölüm başkanının görüşleri tavsiye niteliğindedir. Nihai kararı rektör verir. Genelde de uzatma kararı verir. Diğer türlü mahkemeden döner, aklı başında yönetimler süreci bu noktaya getirmez/getirmemeli. Kendinize çok yük etmeyin bu konuyu çalışmalarınıza odaklanın derim.


birkullanici
Aday Memur
01 Mart 2025 11:27

Merhaba, 33a kadrosundayım. Sinek küçüktür ama mide bulandırır derler ya, o hesap beni de böyle strese sokuyor. Cevabınız için çok teşekkür ederim

şiraze34, 2 gün önce

Merhabalar kadronuz 33/a mı 50/d mi?

Anabilim dalı başkanı ya da bölüm başkanının görüşleri tavsiye niteliğindedir. Nihai kararı rektör verir. Genelde de uzatma kararı verir. Diğer türlü mahkemeden döner, aklı başında yönetimler süreci bu noktaya getirmez/getirmemeli. Kendinize çok yük etmeyin bu konuyu çalışmalarınıza odaklanın derim.


Mahmut Çelik
Memur
01 Mart 2025 22:35
hocam anabilim dalı başkanının görüşü alınmıyor diye biliyorum.

StMngr
Daire Başkanı
02 Mart 2025 00:23
Yapılan son düzenleme ile 33a kadrosundaki araştırma görevlilerinin ilişiğinin kesilmesi durumu kaldırılmadı mı?

birkullanici
Aday Memur
02 Mart 2025 00:37

Alınıyor hocam. Öncekinde görüş yazdırmıştım.

Mahmut Çelik, 4 saat önce
hocam anabilim dalı başkanının görüşü alınmıyor diye biliyorum.

birkullanici
Aday Memur
02 Mart 2025 00:38

Hayır hocam sadece 50d kadrosundan 33a kadrosuna aktarım yapıldı

StMngr, 2 saat önce
Yapılan son düzenleme ile 33a kadrosundaki araştırma görevlilerinin ilişiğinin kesilmesi durumu kaldırılmadı mı?

Filimadami
Aday Memur
02 Mart 2025 02:09
Hocam rahat olun hiçbir şey yapamaz. Siz işlerinizi layıkıyla yerine getirin.
birkullanici, Dün

Merhaba, 33a kadrosundayım. Sinek küçüktür ama mide bulandırır derler ya, o hesap beni de böyle strese sokuyor. Cevabınız için çok teşekkür ederim


birkullanici
Aday Memur
02 Mart 2025 02:17

Çok teşekkürler hocam sağ olun

Filimadami, 35 dk. önce
Hocam rahat olun hiçbir şey yapamaz. Siz işlerinizi layıkıyla yerine getirin.
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