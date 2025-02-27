Araştırma görevlisi sözleşme uzatılmaması

Hocalarım merhaba. Doğuda küçük bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapıyorum. Anabilim dalı başkanı ile aramız pek iyi sayılmaz. Onun dışında yüksek lisans tez danışmanım olsun bölüm başkanı olsun ve diğer tüm hocalarla aram iyidir. Hiçbir görev ihmalim, disiplin soruşturmam da olmadı. Sırf anabilim dalı başkanı ile aram iyi değil diye (ki kendi hiçbir saygısızlığım olmadığı halde daimi bir mobbinge uğruyorum) sözleşme yenilenmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Nitekim onun da yazılı görüşü alınıyor. Bu durum son zamanlarda aklımı çok kurcalamaya başladı. Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.