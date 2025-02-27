Emekli ikramiyesi haciz

Öncelikle geçmiş olsun. Konuyl ilgili net bilmemekle birlikte geçen yaz emekli olan ve icraları olan bir dayıdan şu şekilde duymuştum.

Dayımız kendisini birine icraya koydurmuştu emekli olmadan hemen önce. ve emeklilik talebinde bulununca sgkya ilk o kişi talep verince sgknın parayı o kişiye ödeyecegini söylemişti. Emniyet artık icra sırasına göre ikramiye takip etmiyor sgk kendisine başcuranlara sırasına göre ödüyor demişti. tabi geröekliği dogrulugu nedir ikramiyesini kurtarmışmıdır bende bilmiyorum