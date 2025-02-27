Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2025 22:57
Emekli ikramiyesi haciz

Merhaba değerli meslektaşlarım Bilenler aydıntılatırsa sorularım olacak

Yaza malulen emekli olacağım ve pbsde gözüken alacağım ikramiye 600 küsür bin. ancak bir o kadar icram var. sorum şu

-İkramiyemi icralara kurumummu ödüyor icra sırasına göre

-Yoksa sgk kendine önce başcuran kimse onamı ilk ödemeyi yapıyor.

-Ögrendigime göre icralık dosyalarımdan bir kısmı emekli ikramiyeme haciz koydurmamış. bu durumda sgk bunlara ödeme yaparmı.

-bu süreçle ilgili bilgili yada başından geçmiş olan aydınlatabilirse sevinirim


umtblc
Şube Müdürü
27 Şubat 2025 23:21

Öncelikle geçmiş olsun. Konuyl ilgili net bilmemekle birlikte geçen yaz emekli olan ve icraları olan bir dayıdan şu şekilde duymuştum.

Dayımız kendisini birine icraya koydurmuştu emekli olmadan hemen önce. ve emeklilik talebinde bulununca sgkya ilk o kişi talep verince sgknın parayı o kişiye ödeyecegini söylemişti. Emniyet artık icra sırasına göre ikramiye takip etmiyor sgk kendisine başcuranlara sırasına göre ödüyor demişti. tabi geröekliği dogrulugu nedir ikramiyesini kurtarmışmıdır bende bilmiyorum


utku0102
Aday Memur
28 Şubat 2025 10:46

eyv bende buna benzer birşeyler duydum ama hiç emin değilim.

umtblc, 3 gün önce

Öncelikle geçmiş olsun. Konuyl ilgili net bilmemekle birlikte geçen yaz emekli olan ve icraları olan bir dayıdan şu şekilde duymuştum.

Dayımız kendisini birine icraya koydurmuştu emekli olmadan hemen önce. ve emeklilik talebinde bulununca sgkya ilk o kişi talep verince sgknın parayı o kişiye ödeyecegini söylemişti. Emniyet artık icra sırasına göre ikramiye takip etmiyor sgk kendisine başcuranlara sırasına göre ödüyor demişti. tabi geröekliği dogrulugu nedir ikramiyesini kurtarmışmıdır bende bilmiyorum

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Şubat mazeret ataması Yeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerFuzul Ev, Eminevim vb. tavsiye edermisiniz?Khk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleri10 taltif rivayetiİdari soruşturma zaman aşımıİstanbul kira ücreti ve semt bilgisiİdari soruşturma istifa etmeye engel olur mu?

Sözlük

İçinden geleni söyle 1 fakir kol 1 yılan yılı 2 venüs retrosu 1 efsane 1 fatih altaylı'nın kilise efsanesi 2 airfryer 3 lakşa 2 Pizza 1 çanakkale'de görülen dev yılan 1

Son Haberler

657-Ek 8 Kapsamındaki Geçici Süreli Görevlendirmede Nelere Dikkat Edilmelidir?Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa ettiTHY'nin kasasına 2024'te 22,7 milyar dolar girdiBakan Göktaş: 50 bin 630 şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL