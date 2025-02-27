Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


27 Şubat 2025 23:37
tcdd
tcdd memur maaşları ne kadar ek ödeme tediye ikramiye giysi yardımı varmı

onurbey23
Memur
28 Şubat 2025 08:06

50-55 arası. İkramiye yok. Giysi yardımı yok.

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