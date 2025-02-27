Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Şubat 2025 23:42
Hakim ve Savcının yakın korumaları
infaz ve Koruma Memuru olan kişi hakim veya savcının koruması olabilir mi?

E.Kayı Han
Editor
28 Şubat 2025 01:13

Olamaz,


Kilisli7927
Aday Memur
28 Şubat 2025 01:28
teşekkürler

Kilisli7927
Aday Memur
28 Şubat 2025 01:29
teşekkürler
E.Kayı Han, 2 gün önce

Olamaz,


Adliyeci
Şef
28 Şubat 2025 08:33

bikere mesleğin adını doğru bilmediğin için bu soruyu sorabiliyorsun :) infaz ve koruma memuru değil o :) infaz koruma memuru, yani mahkumun cezasının infazını koruyor :))) hakimi savcıyı veya başkasını değil :))


kenandere
Aday Memur
28 Şubat 2025 08:57

infaz koruma eski adı gardiyandır, ordan yola çıkabilirsin


MirzaAfşar
Şef
28 Şubat 2025 09:02

Fena mı olur ama :)

kenandere, 2 gün önce

infaz koruma eski adı gardiyandır, ordan yola çıkabilirsin


üst devre
Aday Memur
28 Şubat 2025 09:34

Bilginiz yok ama fikriniz çok. İnfaz ve Koruma Memuru dur.

bkz. CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA YÖNETMELİK

Son olarak evet hakim veya savcı isterse koruma görevinde bulunabilir.

Adliyeci, 2 gün önce

bikere mesleğin adını doğru bilmediğin için bu soruyu sorabiliyorsun :) infaz ve koruma memuru değil o :) infaz koruma memuru, yani mahkumun cezasının infazını koruyor :))) hakimi savcıyı veya başkasını değil :))


E.Kayı Han
Editor
28 Şubat 2025 09:48

Hakim ve savcı istese dahi infaz ve koruma memurunu koruma olarak görevlendiremez.

üst devre, 2 gün önce

Bilginiz yok ama fikriniz çok. İnfaz ve Koruma Memuru dur.

bkz. CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA YÖNETMELİK

Son olarak evet hakim veya savcı isterse koruma görevinde bulunabilir.


E.Kayı Han
Editor
28 Şubat 2025 09:48

İnfaz ve koruma memuru mesleğin adı.

Adliyeci, 2 gün önce

bikere mesleğin adını doğru bilmediğin için bu soruyu sorabiliyorsun :) infaz ve koruma memuru değil o :) infaz koruma memuru, yani mahkumun cezasının infazını koruyor :))) hakimi savcıyı veya başkasını değil :))


meemur42
Aday Memur
28 Şubat 2025 11:15
konya e tipi cikte kurum müdürü ikm yinkoruma olarak gezdiriyor hatta ikm arkadaş silah bile takıyor

Yunus7878
Aday Memur
28 Şubat 2025 12:34
yaptığı yasal değil , yanında gezdirebilir ama ikm arkadas silahini gostere gostere tasiyamaz teşhir sucu olusturur
meemur42, 2 gün önce
konya e tipi cikte kurum müdürü ikm yinkoruma olarak gezdiriyor hatta ikm arkadaş silah bile takıyor

meemur42
Aday Memur
28 Şubat 2025 12:37
suç veya değil bilmiyorum uygulamayı söylemek için yazdım
Yunus7878, 2 gün önce
yaptığı yasal değil , yanında gezdirebilir ama ikm arkadas silahini gostere gostere tasiyamaz teşhir sucu olusturur

E.Kayı Han
Editor
28 Şubat 2025 14:18

Uygulama yapan yerler olduğunu biliyorum bu işi yapan arkadaşlarda durumlarından memnunlar. Ancak yapmak istemeyen bir kişiye bu görevi zorla yaptıramaz. İKM'nin birini şoför birini de koruma olarak görevlendiren bile var. iKM arkadaşlarda durumdan memnunlar.

meemur42, 2 gün önce
suç veya değil bilmiyorum uygulamayı söylemek için yazdım

üst devre
Aday Memur
28 Şubat 2025 15:53

Resmiyette görevlendiremez ama şoför adı altında yapan yerler var.

E.Kayı Han, 2 gün önce

Hakim ve savcı istese dahi infaz ve koruma memurunu koruma olarak görevlendiremez.


memuraday-y
Şube Müdürü
28 Şubat 2025 22:45

İlginç.

meemur42, 2 gün önce
konya e tipi cikte kurum müdürü ikm yinkoruma olarak gezdiriyor hatta ikm arkadaş silah bile takıyor

Kilisli7927
Aday Memur
28 Şubat 2025 22:47
güvenlik hizmetleri sınıfına alınırsa koruma görevini yapabileceği kanaatindeyim
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