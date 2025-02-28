KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


28 Şubat 2025 00:57
2025 Kpss p3

2025te gireceğimiz kpss için verilen p3 puanini düz memuriyet için kullanamıyor muyuz bunun için illa 2026da mi sınava girmem gerekiyor bilgisi olan yazarsa çok sevinirim


FurkanBilisim
Aday Memur
28 Şubat 2025 07:49
evet merkezi atamalar ve sözleşmeli atamalarda çift yıl puanları kullanılıyor 2024 puanınız yoksa 2026 yı bekleyeceksiniz.

Skryae
Aday Memur
28 Şubat 2025 21:06

Çok teşekkür ederim

FurkanBilisim, 2 gün önce
evet merkezi atamalar ve sözleşmeli atamalarda çift yıl puanları kullanılıyor 2024 puanınız yoksa 2026 yı bekleyeceksiniz.
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