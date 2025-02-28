Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Şubat 2025 08:53
Cezaevi çalışanları meslek hastalıkları

kapalı ortamdan ve stresten kaynaklı rahatsızlıklar.. d vitamini eksikliği, yüksek tansiyon, şeker hastalığı . homoroid.. romatizmal hastalıklar, strese bağlı psikolojik rahatsızlıklar.. insanlara güvensizlik.. öfke kontorolsüzlüğü, mide rahatsızlıkları, saç dökülmesi v.s.


MirzaAfşar
Şef
28 Şubat 2025 09:01

Zaten sürekli kapalı ortamda ki cezaevi gibi kapalı bir ortamda çalışan bir meslek grubunun düzenli olarak muayene ve teste tabi tutulması lazım. Çalıştığı işten dolayı sağlığının olumsuz etkilenme şansı küçük bir ihtimal değil ki. Kuru maaş verip gir deliğe çalış demek yakışır bir durumda değil.

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