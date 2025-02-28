Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Şubat 2025 10:45
2024 yılında ilk defa atanan müdür yardımcıları

Bu yıl 2025 takviminde Göreve başlama tarihi olarak 11 Temmuzdan itibaren yazıyor.

Geçen sene atananlar be kadar bekleyebildi?

Hangi tarihte göreve başladınız ?


alprkrkmz
Daire Başkanı
28 Şubat 2025 14:48

Hocam son bir süre yok bunun için. Ben görevlendirme çalışıyordum kadroya geçtim. Temmuzda kadroya geçtiğinde yıllık izindeydim temmuzda. Ağustos başında geldim ve göreve başladım. Ama tabi eylüle kadar beklemek de olmaz diye düşünüyorum. İlçeden aradılar hatta atanmışsınız ama göreve başlamamışsınız diye. Ben de izinde olduğumu ve döndüğümde başlayacağımı belirttim. Hiç bir sıkıntı olmadı.

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