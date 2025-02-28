Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


28 Şubat 2025 12:57
Nöbette servis sorumluluğu

anasınıfı nöbetinde öğretmen çocuklarin başından ayrılamadığı için gelen servisleri kontrol edemiyor. servis listesinde servis rehberi ile birlikte imza kısmı açılmış. görmeden bakmadan imza atılması isteniyor. yaklaşık 10 servis var ve servis rehberine güvenmek zorunda kalınıyor. yasal sorumluluk nasıldır bilen arkadaşlar cevaplarsa memnun olurum


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
28 Şubat 2025 15:44

İlgili yönetmeliği okuyarak maddeyi belirterek sınıftan ayrılamadığınız için servis kontrollerini yapamayacağınızı yazılı olarak bildirebilirsiniz. İmza attığınız zaman sınıftan ayrıldığınızı kabul etmiş olmuyor musunuz ve bu yasak değil mi?

Not: Sendikaların konu ile ilgili eylem kararı var. Dolayısı ile ceza verilse bile iptal ediliyor. Mahkeme kararı var.


mazıke
Şef
01 Mart 2025 16:39
sendikanın eylem kararı nedir
Toplam 2 mesaj

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