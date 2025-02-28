Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35



Kapalı
28 Şubat 2025 13:14
Hemşirelik 4. Sınıf staj ücreti

Okuduğum üniversitenin hastanesinde bu yıl haftada 4 gün zorunlu staj yapıyorum. Sadece staj sigortası yapıldı herhangi bir maaş ödenmiyor öğle yemeği verilmiyor. Devlet Hastanesi'nde staj yapan arkadaşlarıma stajyer maaşı ödeniyor. Üniversite hastanesinde staj yapanların maaş hakkı yok mu?


E.Kayı Han
Editor
28 Şubat 2025 14:21

Konu üniversite ile alakalı olduğundan dolayı üniversite bölümüne taşınmıştır.

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