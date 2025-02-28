Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Şubat 2025 14:26
Üniversite çalışanları hakları

Merhaba arkadaşlar odtü ye yeni atandım destek personeli olarak üniversite bize hak olarak ne vermekte bilgisi olan varmı (döner sermaye yol yemek ikramiye vs gibi) bilgisi olan yazabilir mi tam bilgim yok

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