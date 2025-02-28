KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


28 Şubat 2025 15:24
Türk silahlı kuvvetleri ve jandarma sağlık yönetmeliği L5 sol sakralizasyon

Arkadaşlar mehaba jandarma uzman erbaşlik için hastaneye sevk aldım ortapedi bölümü bana L5 sol sakralizasyon tanısı koydu bu uzman çavuş olmaya engelmi

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