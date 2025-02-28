Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Şubat 2025 16:19
İdari soruşturma istifa etmeye engel olur mu?

X ilinde polis memuru olarak çalışıyorum. Hakkımda idari soruşturma açıldığını öğrendim. Bu süreçte istifa edip kpss puanıyla başka kuruma sözleşmeli memur olarak atanma durumum var. İdari soruşturma istifa etmeye engel mi, deneyimli tecrübeli meslektaşlarım bilgilendirirse mumnun olurum, tesekkurler


Milanoo
Aday Memur
28 Şubat 2025 16:38

Konusu ne


erselala
Aday Memur
28 Şubat 2025 16:39

Klasik amir memur inatlaşmadan kaynaklı


Quake38
Aday Memur
28 Şubat 2025 17:48

Memuriyetten ihraç edilmeyi gerektiren bir konu değilse engel değil diye biliyorum


erselala
Aday Memur
28 Şubat 2025 18:08

Memuriyetten ihraç edilmeyi gerektiren bir durum söz konusu değil


Ada0101.
Aday Memur
01 Mart 2025 00:03

Aynı konuyla bende karşılaştım 2 sene önce banada disiplin soruşturması açılmıştı görevde dikkatsizlikten ama ben ceza almadım daha sonraki atandığım yerde sorunsuz başladım,sonuç olarak kanunda memuriyetten çıkarılma cezası almazsan sorun olmaz ama diğer taraf seni çağırana kadarda şimdki görevinden istifa etmemen daha hayırlı olur gibi dostum.

erselala, 2 gün önce

Memuriyetten ihraç edilmeyi gerektiren bir durum söz konusu değil


brkklgs
Şef
01 Mart 2025 15:34
kesinlikle engel olmaz ama ceza verilirse ceza alırsın hiç sıkıntı yok
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