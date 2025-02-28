Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Şubat 2025 16:46
eğitim durumundan dolayı ders izni
Mersin şehir hastanesine eğitim durumuyla tayin geldim. Sorumlum hafta içi mesai yazıyor ve derse gitmeme izin vermiyor. Bu konuyla ilgili yasal haklarım nelerdir?

Muhammed1234567
Aday Memur
28 Şubat 2025 23:34

Göndermek zorunda nokta yada müthiş bir mazereti olmali


since2024
Aday Memur
28 Şubat 2025 23:36
mesaili çalışan lisansiyerler biyolog fzt diyetisyen psikolog gibi branşlar için izin nasıl oluyor arkadaşlar ?

Gamzee358
Aday Memur
01 Mart 2025 10:24

Bende merak ediyorum bunu

since2024, 2 gün önce
mesaili çalışan lisansiyerler biyolog fzt diyetisyen psikolog gibi branşlar için izin nasıl oluyor arkadaşlar ?

14mühendis
Memur
01 Mart 2025 12:05
Böyle bir zorunluluk yok. Asıl olan iştir.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İstifa sonrası atamaSorularınızı yanıtlıyorum.Yeni atama yönetmeliği mağdurlarıeğitim durumundan dolayı ders izniSağlık lisansiyeri olarak eşit taban ödeme hakkımızı geri istiyoruzAile birleşiminden sonra iliçi tayin?4/b den 2008 sonrası kadroya geçenlerin 5510 mağduriyeti !Eş Durumu Tayini Yardım6 Mart 2006 657/4b ve 2025 ocak 14 emeklilikİstifa Sonrası Atama bekleyenler

Sözlük

Pizza 1 fakir kol 1 andaval 1 gölge yan 3 sürfile makası 1 hiper empati sendromu 2 ramazan 1 bedava sirke baldan tatlıdır 1 airfryer 3 2,6 metrekarelik park 2

Son Haberler

657-Ek 8 Kapsamındaki Geçici Süreli Görevlendirmede Nelere Dikkat Edilmelidir?Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa ettiTHY'nin kasasına 2024'te 22,7 milyar dolar girdiBakan Göktaş: 50 bin 630 şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL