Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


28 Şubat 2025 17:14
EKPSS öğretmen ataması

Selam arkadaşlar 2022 EKPSS puanıyla inşaat mühendisliği kadrosuna yerleştim . Bu yıl 2024 EKPSS Sınavına girmiştim. Şimdi engelli öğretmen alımına İnşaat Teknolojisi alanı için ön başvuruda istiyorum. Bu arada Formasyon almadım. Yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa sevinirim.


yavuz_1108
Aday Memur
28 Şubat 2025 21:13

mühendislik kadrosundan neden öğretmenliğe geçmek istediğinizi anlamamakla birlikte; atama için ön başvurunuzu sistem algoritması kabul edecektir fakat başvurunuz başvuru şartlarının 6.maddesi gereği pedagojik formasyonunuz olmadığı için bağlı olduğunuz il mem başvuru onayınızı kabul etmeyecektir.


inşaat-müh.
Aday Memur
28 Şubat 2025 22:30

''Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların

ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan

Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik

Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarından birinin başarıyla tamamlamış olmak,"" Yavuz bey 6. madde ilk cümlesine dahil olmazmıyım


yavuz_1108
Aday Memur
01 Mart 2025 12:04

9.nolu karar?da nerdeyse tüm lisans bölümleri öğretmenliğe kaynak teşkil edecek bölüm. Bu hesapla sırada bekleyen 20-25bin lisans adayının öğretmen olma durumu olur.. 2023 yılında seçim sebebiyle ilk kez devletimiz formasyonu olmayanlardan da atama yaptı; 3500 kişiyi doldurmak için. Ama aynı EYT gibi EKPSS ataması içinde birdaha öyle birşey olacağına inanmıyorum..

inşaat-müh., 2 gün önce

''Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların

ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan

Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon/Pedagojik

Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarından birinin başarıyla tamamlamış olmak,"" Yavuz bey 6. madde ilk cümlesine dahil olmazmıyım


inşaat-müh.
Aday Memur
01 Mart 2025 23:46

Şu anki konu sistem neden 2024 puanını kullandırtmıyor onu anlamıyorum. Formasyon konusuna gelirsek biz başvuruyu yaparız daha sonra ilgili mem karar verir. Kontenjan durumuna göre değerlendirirler.

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