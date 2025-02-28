Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Şubat 2025 18:24
Polis eşle denk gelemiyoruz
Eşim ve ben polisiz ve denk gelemiyoruz çalışma sistemlerimiz farklı bu durum için ne yapmamız gerekiyor amirler konu hakkında yardımcı olmuyor

holhon66
Aday Memur
28 Şubat 2025 18:26
.

buralarda925
Aday Memur
28 Şubat 2025 19:08
bunu kendi ilçenizde hallettiniz hallettiniz başka yolu yok ilçe müdürünüz şube müdürünüz yardımcı olmuyır ise bunun için eğer görüşe gitmeye kalksanız da anlamsız karısmaz böyle konulara ilçe yada şube müdürünüz ile konuşmaya calısın ama eğer sizin gibi başka karı kocalar varsa yardımcı olmazlar emsal olacak diğerlerine diye

holhon66
Aday Memur
28 Şubat 2025 19:20
farklı ilçelerde görev yapıyoruz

Nizamettin1453
Genel Müdür
28 Şubat 2025 21:24

İstanbul heralde, sabretceksiniz, zor günlerin sabırla üstesinden gelinir, denk geldiğinizde değerle


gulyabani.10
Aday Memur
28 Şubat 2025 21:37
İstanbul mu?
holhon66, 2 gün önce
farklı ilçelerde görev yapıyoruz
Toplam 5 mesaj

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