Kampüs Cezaevi Ramazan servis saatleri

Hayırlı ramazanlar arkadaşlar, Her sene ramazan ayı dolayısıyla vardiya çalışanları için yapılan servis saati düzenlemesi İzmir Cezaevleri kampüsünde bu sene yapılmadı. Yani bir bakıma orucun yarısında vardiya çalışanıysan evinde oruç açamazsınız denildi personele. Bu sebeple İzmir de çalışanlar için gece nöbetine giden memur arkadaşlar oruçlarını servis Araçların da açacaklar. Diğer büyükşehir de çalışan arkadaşlar sizin kampüsler de uygulama ne şekilde acaba.

Hayırlı ramazanlar arkadaşlar, Her sene ramazan ayı dolayısıyla vardiya çalışanları için yapılan servis saati düzenlemesi İzmir Cezaevleri kampüsünde bu sene yapılmadı. Yani bir bakıma orucun yarısında vardiya çalışanıysan evinde oruç açamazsınız denildi personele. Bu sebeple İzmir de çalışanlar için gece nöbetine giden memur arkadaşlar oruçlarını servis Araçların da açacaklar. Diğer büyükşehir de çalışan arkadaşlar sizin kampüsler de uygulama ne şekilde acaba.