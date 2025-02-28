KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


28 Şubat 2025 19:06
Güvenlik soruşturması komisyonuna kaldım, olumsuz gelir mi?

Merhaba arkadaşlar atandım fakat benimle atanan kişilerin nerdeyse hepsine sms geldi bana gelmedi bende kurumu aradım komisyona kaldığımı öğrendim. 5 ay HAGB var basit yaralama, şuan aktif davam var müşteki durumdayım, darp edildim. Alt komşuyla bir çok kavga ettik sadece onlarla ilgili kaydım vs var. Bir de 2-3 ay dersaneye gittim babam parasını ödeyemeyince ayrıldım yurt ev vs hiç gitmedim. Bağımız yok kesinlikle. Sıkıntı olur mu? Şuanda gereksiz bir stres içerisindeyim.


zabıta34
Aday Memur
01 Mart 2025 02:41

Kardeşim rahat ol aynı durum bendede vardı 9 ay hagb vardı kavgadan atandım komisyon toplandı yüz kızartıcı suçmu değil mi ona bakıyor. Kurum seni almak zorunda kanunen senin hakkın. Olduda olumsuz dediler idare mahkemesine dava açacaksın kuruma yüzde yüz kazanırsın çünkü böyle bir durum oldu çocuğun hagb si vardı 5 ay komisyon ret verdi kuruma dava açtı 15 ay sürdü çocuk kazandı işine başladı o 15 aylık maaşı toplu ve faizli bir şekilde kurumdan aldı aklında olsun.


euiktisat23
Aday Memur
01 Mart 2025 06:35
Çok Teşekkür ederim sabah sabah iyi moral oldu.
zabıta34, Dün

Kardeşim rahat ol aynı durum bendede vardı 9 ay hagb vardı kavgadan atandım komisyon toplandı yüz kızartıcı suçmu değil mi ona bakıyor. Kurum seni almak zorunda kanunen senin hakkın. Olduda olumsuz dediler idare mahkemesine dava açacaksın kuruma yüzde yüz kazanırsın çünkü böyle bir durum oldu çocuğun hagb si vardı 5 ay komisyon ret verdi kuruma dava açtı 15 ay sürdü çocuk kazandı işine başladı o 15 aylık maaşı toplu ve faizli bir şekilde kurumdan aldı aklında olsun.

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