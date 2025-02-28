Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


28 Şubat 2025 22:47
Üniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?

Üniversitelerin kanayan yarası sonunda çözüme kavuşuyor

Kafalardaki soru şu yeni gelecek olan sistem kimleri kapasayacak ve nasıl bir düzenlene olacak ? Tayin mi becayiş mi ?


HALİT87
Şef
01 Mart 2025 05:38

Becayiş olacak.. Her iki üniversite de mağdur edilmeyecek


Selin2113
Aday Memur
01 Mart 2025 05:40

Peki eş durumu vs nasıl olacak ve tek seferliğe mahsus bişey mi bu yani bir sistem olarak hep uygulanacak mı

HALİT87, Dün

Becayiş olacak.. Her iki üniversite de mağdur edilmeyecek


teknisyennnnn
Aday Memur
01 Mart 2025 05:48
peki muvaffakat almak zorunlu olacak mı yoksa a üniversitesinde adamla b üniversitesindeki adam anlaşıp öyle mi yer değişikliği olucak detay nasıl olcak 3 yıllık teknisyenim üniversitede beni kapsar mı acaba
HALİT87, Dün

Becayiş olacak.. Her iki üniversite de mağdur edilmeyecek


Selin2113
Aday Memur
01 Mart 2025 05:55

Eğer bu becayiş sistemi sağlık bakanlığındaki tayin sistemi gibi planlı olur ve her kesimin ihtiyacı doğrultusunda olursa güzel olur diğer türlü kara düzen aynı devam eder

teknisyennnnn, Dün
peki muvaffakat almak zorunlu olacak mı yoksa a üniversitesinde adamla b üniversitesindeki adam anlaşıp öyle mi yer değişikliği olucak detay nasıl olcak 3 yıllık teknisyenim üniversitede beni kapsar mı acaba

HALİT87
Şef
01 Mart 2025 20:37

Hocam tam bilinmiyor ama yılda 2 defa olcak diyorlar.. Öncelik mazereti olanlara

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