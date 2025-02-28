Üniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?

peki muvaffakat almak zorunlu olacak mı yoksa a üniversitesinde adamla b üniversitesindeki adam anlaşıp öyle mi yer değişikliği olucak detay nasıl olcak 3 yıllık teknisyenim üniversitede beni kapsar mı acaba

peki muvaffakat almak zorunlu olacak mı yoksa a üniversitesinde adamla b üniversitesindeki adam anlaşıp öyle mi yer değişikliği olucak detay nasıl olcak 3 yıllık teknisyenim üniversitede beni kapsar mı acaba