Görevde Yükselme Sınavı

Arkadaşlar merhaba, Merak ettiğim bir şey var. Denetimde şeflik mi iyi sizce yoksa cezaevinde idare memurluğu mu. Bu meslekleri yapan arkadaşlar , önerir misiniz

Arkadaşlar merhaba, Merak ettiğim bir şey var. Denetimde şeflik mi iyi sizce yoksa cezaevinde idare memurluğu mu. Bu meslekleri yapan arkadaşlar , önerir misiniz