Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Şubat 2025 23:38
Sözlü talimat

ceza infaz kurumunda birinci müdür ün sözlü talimat ı hükmü nedir geçerliği nedir ve idare memurların personelin üzerinde nasıl etkisi vardır talimat konusunda bilgisi olan var mı


birfikirbirdüşünce
Memur
01 Mart 2025 08:52
Müdür sözlü bir talimat verdi mi talimata uyulur eğer uyulmadıgını görürse yazılı talimat verir yine uyulmuyorsa soruşturma açar.İdare memuruda müdürün vermiş olduğu yazılı ve sözlü talimatların uyulup uyulmadığını kontrol eder.
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