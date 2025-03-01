Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


01 Mart 2025 00:35
İdare mahkemeleri ceza küçültme istemi

Merhaba arkadaşlar dolandırıcılığa aracılık etme adli soruşturmasından dolayı idari olarak yüz kızartıcı suç maddesinden devlet memurluğundan çıkarma cezası aldım sonrasında adli soruşturmadan beraat ettim akabinde idare mahkemesi devlet memurluğundan çıkarma cezasını iptal etti.

Ancak iptal kararında ? davacının devlet memurluğundan çıkarılmasına ilişkin işlemin yukarıda belirtilen gerekçeyle iptal edilmiş olmasının; davacının doğrudan görevine iade edilmesi sonucunu doğurmadığı, mahkememizin işbu kararı doğrultusunda davacı hakkında meslekten çıkarma cezası verilip verilmeyeceğine karar verileceği? şeklinde ayrıntıya yer verilmiş.

Bu ayrıntıya istinaden idare göreve iade yapmıyor yeni soruşturma sonucuna göre başlatacağını söylüyor. Ben ise ilk verilen kararın iptal olduğunu, yeni verilecek kararın geçmişi etkilemeyeceğini savunuyorum. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim daha önce mahkemeden böyle bir karar alan olduysa sonucu ne oldu?


muallimmm4638
Şef
01 Mart 2025 01:20
mahkemenin ceza Küçük'e tüpünü ilk defa duymuş oldum daha çok şey öğreniriz. kesin EGM ya da tsk görevlisisin

Erkanbek
Aday Memur
01 Mart 2025 01:45
EGM Yani mahkemenin verilen kararın hukuka uygunluğunu araştırıp onaylaması veya iptal etmesi gerekmezmi? Bu kararı ilk derece mahkeme verdi. BİM ne diyecek acaba
muallimmm4638, Dün
mahkemenin ceza Küçük'e tüpünü ilk defa duymuş oldum daha çok şey öğreniriz. kesin EGM ya da tsk görevlisisin

mobedan
Daire Başkanı
01 Mart 2025 02:59

Mahkeme, usulden bozmuş. Davalı idare tekrar savunmanızı alacak. Aynı cezayı verebileceği gibi farklı ceza da verebilir. Sonra tekrar dava açacaksınız, bunun istinafı olacak.

Ya tam anlamıyla savunma hakkı tanınmadığı için ya da uygun bent alt bent olmadığı için iptal etmiş. Mahkeme işin esasına girmemiş. Önce usule bakılır, usul hatası varsa esasa girilmez.

Davalı idare, nerede hata yapmışsa onu düzeltip aynı cezayı verecek gibi duruyor. Tekrar dava açıp bekleyeceksiniz.

Savunma için tekrar sizi çağıracaklar. Davalı idareden haber bekleyin.

Mahkeme kararı da zaten başlatmayın, demiş. Yanlış yorum çıkarmışsın.


mobedan
Daire Başkanı
01 Mart 2025 03:01

"yukarıda belirtilen gerekçe"

Nedir?

Bunu da yazsaydınız.


Aslan9090
Şef
01 Mart 2025 10:58
Burda işlenen veya isnat edilen suç tarihi de önemli ! İdare Mahkeme süreçlerinden sonra(4-5 yıl sürebiliyor), idarenin tekrar değerlendirip ceza vermesi... Disiplin yönetmeliğindeki bir diğer madde olan 2 yıllık Ceza Verme Zamanaşımı nı ihlal ettiği için ANAYASA MAHKEMESİ, eğer isnat edilen suçlama üzerinden 2 yıl geçti ise YENİDEN CEZA VERİLEMEZ şeklinde kararı var . Araştırabilirsiniz. Bana bu karar doğrultusunda yeni bir ceza verilemedi

muallimmm4638
Şef
01 Mart 2025 11:04
aym 2024 mayısta çıkardı sanırım. öyle miydi daha öncesinde var mıydı böyle bişey acaba
Aslan9090, Dün
Burda işlenen veya isnat edilen suç tarihi de önemli ! İdare Mahkeme süreçlerinden sonra(4-5 yıl sürebiliyor), idarenin tekrar değerlendirip ceza vermesi... Disiplin yönetmeliğindeki bir diğer madde olan 2 yıllık Ceza Verme Zamanaşımı nı ihlal ettiği için ANAYASA MAHKEMESİ, eğer isnat edilen suçlama üzerinden 2 yıl geçti ise YENİDEN CEZA VERİLEMEZ şeklinde kararı var . Araştırabilirsiniz. Bana bu karar doğrultusunda yeni bir ceza verilemedi

Aslan9090
Şef
01 Mart 2025 11:18
Ocak 2024 de yürürlüğe girmiş..
muallimmm4638, Dün
aym 2024 mayısta çıkardı sanırım. öyle miydi daha öncesinde var mıydı böyle bişey acaba

Erkanbek
Aday Memur
01 Mart 2025 12:08
Kararda esastan bozma yazıyor Kısmen iptal(devlet memurluğundan çıkarma cezası)-Kısmen Kovuşturmaya Yer Olmadığı(parasal haklar) şeklinde
mobedan, Dün

Mahkeme, usulden bozmuş. Davalı idare tekrar savunmanızı alacak. Aynı cezayı verebileceği gibi farklı ceza da verebilir. Sonra tekrar dava açacaksınız, bunun istinafı olacak.

Ya tam anlamıyla savunma hakkı tanınmadığı için ya da uygun bent alt bent olmadığı için iptal etmiş. Mahkeme işin esasına girmemiş. Önce usule bakılır, usul hatası varsa esasa girilmez.

Davalı idare, nerede hata yapmışsa onu düzeltip aynı cezayı verecek gibi duruyor. Tekrar dava açıp bekleyeceksiniz.

Savunma için tekrar sizi çağıracaklar. Davalı idareden haber bekleyin.

Mahkeme kararı da zaten başlatmayın, demiş. Yanlış yorum çıkarmışsın.


Erkanbek
Aday Memur
01 Mart 2025 12:16
yukarıda belirtilen gerekçe adli soruşturmadan beraat almış olmam ayrıca verilen cezanın işlenmiş fiile uygun olmaması yani özetle dolandırıcılık yapmamış devlet memurluğundan çıkaramazsınız ancak kazanç getirici faaliyette bulunmuş meslekten çıkartabilirsiniz diyor
mobedan, Dün

"yukarıda belirtilen gerekçe"

Nedir?

Bunu da yazsaydınız.


Erkanbek
Aday Memur
01 Mart 2025 12:20
suç tarihi 2019- ihraç tarihi 2020 Temmuz- Adli Beraat kararı 2024 Haziran- İdare Mah. iptal 2024 Kasım
Aslan9090, Dün
Burda işlenen veya isnat edilen suç tarihi de önemli ! İdare Mahkeme süreçlerinden sonra(4-5 yıl sürebiliyor), idarenin tekrar değerlendirip ceza vermesi... Disiplin yönetmeliğindeki bir diğer madde olan 2 yıllık Ceza Verme Zamanaşımı nı ihlal ettiği için ANAYASA MAHKEMESİ, eğer isnat edilen suçlama üzerinden 2 yıl geçti ise YENİDEN CEZA VERİLEMEZ şeklinde kararı var . Araştırabilirsiniz. Bana bu karar doğrultusunda yeni bir ceza verilemedi

Aslan9090
Şef
01 Mart 2025 12:33
2019 için en geç 2021 yılında idari yönden bir ceza vermesi gerekir... Anayasa mahkemesi kararını Emsal göster derim... Dediğim gibi yeniden ceza verme olayı, DİSİPLİN SÜREÇLERİNDELİ ZAMANAŞIMI kanununu DOLAYLI YÖNDEN DELEN BİR DURUM olduğu için Anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi... Bende Memurluktan çıkarılmıştım. Mahkeme idare dilerse tekrar değerlendirirme yapabilir cümlesi olmasına rağmen, EGM tekrar değerlendirme veya idari yönden bir soruşturma başlatması..
Erkanbek, Dün
suç tarihi 2019- ihraç tarihi 2020 Temmuz- Adli Beraat kararı 2024 Haziran- İdare Mah. iptal 2024 Kasım

Aslan9090
Şef
01 Mart 2025 12:41
POLİS MEVZUAT'TAN HARİKA BİR BAŞARI DAHA ! Anayasa Mahkemesinde Kanun Maddesini İPTAL ETTİRDİK! Hukuka aykırı kanun maddelerini tek tek iptal ettirene kadar durmak yok hukuki mücadeleye devam.. 7068 Sayılı Kanun'un 29 maddesinin 4. fıkrası memura en geç 2 yıl ceza verme zaman aşımı süresini dolaylı olarak deliyordu. Polis Mevzuat Hukuk Platformu avukatlarımızca Anayasa Mahkemesine yaptığımız başvuruda haklı bulunduk ve kanun maddesinin İPTALİNİ sağladık. İPTAL ETTİRDİĞİMİZ KANUN MADDESİ 4. FIKRASI: "Fiilin hatalı alarak vasıflandırıdığı veya düzeltilebilir bir şekil noksanlığı bulunduğu gerekçeleriyle disiplin cezasının mahkeme tarafından iptal edilmesi durumunda, kararın kesinleştiği tarihteki yetkili disiplin kurulu veya disiplin amiri, kararın tebliğinden itibaren ceza verme yetki ve sorumluluğu kapsamında yeniden değerlendirme yapar. " Bundan sonra hangi gerekçe ile olursa olsun mahkemeler cezayı iptal ederse yeniden değerlendirme ile hiç bir memura ceza verilemeyecek. BÜTÜN POLİSLERE HAYIRLI OLSUN.. Anayasa Mahkemesi Kararı için tıkla: polismevzuat.com/polislere-ceza.
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