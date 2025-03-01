Atama duyurusu

Bakanlar kurulunun değişmesi bekleniyordu. Sayın Cumhurbaşkanı sayın Bahçeli ile hasta olduğu için görüşemedi. bence kabine değişikliği bunun için sonraya ertelendi.

Ramazan sonuna doğru sayı açıklanacak ve milli eğitim bakanı değişsin ya da değişmesin mülakat yapılacak ve komisyonlardan kpss puanlarina göre yuvarlama yapılmasını isteyecekler. Benim düşüncem bu yönde.

Aslında yapılması gereken 2023 kpss'sinde mülakat sonunda kontenjan dışında kalan sayı kadar, onlar için ek atama yapmak. Ama bu yapılmayacak. Milli eğitim bakanı değişse de yapılacağını zannetmiyorum. İnşallah mahkeme bir çıkış yolu sular.

Kontenjan sayısının 20-30 bin arasında olacağını düşünüyorum. (Daha fazla olursa seçimi seneye düşünebilirsiniz.)