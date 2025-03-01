MTA maden mühendisliği alımı

kurum ile ilgili bilgisi olan varsa bilgilendirme yapabilir mi? ben de başvuru yapmayı düşünüyorum şartları da sağlıyorum puanım 78

kurum ile ilgili bilgisi olan varsa bilgilendirme yapabilir mi? ben de başvuru yapmayı düşünüyorum şartları da sağlıyorum puanım 78