KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


01 Mart 2025 01:15
MTA maden mühendisliği alımı

Merhaba arkadaşlar.Ben aslında bir bakanlıkta avukat olarak görev yapıyorum.Eşim için takip ediyorum ilanı.Eşim başvuru yaptı şartları sağlıyor puanı 71.Başvuru yapanlar puanını yazarsa daha sağlıklı sonuçlar çıkar.En azından kaç kişi hangi puanla başvurmuş görmüş oluruz


lavvarpool
01 Mart 2025 18:16
kurum ile ilgili bilgisi olan varsa bilgilendirme yapabilir mi? ben de başvuru yapmayı düşünüyorum şartları da sağlıyorum puanım 78

pektaş suna
Memur
01 Mart 2025 18:47
Ben genel müd.aramayı düşünüyorum. personel şube müdürlüğü bilgi istenildiğinde verebilir.Sorulacak birkaç soru var.Ankarada mı görev yapılacak genel müdürlüğe bağlı bağlantılarda mı,maaş ve tayin başka sorulacak birşey yok aslında temelde

pektaş suna
Memur
01 Mart 2025 20:33
sizin alanda sıralamanız kaç acaba
lavvarpool, 9 saat önce
kurum ile ilgili bilgisi olan varsa bilgilendirme yapabilir mi? ben de başvuru yapmayı düşünüyorum şartları da sağlıyorum puanım 78
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