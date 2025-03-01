KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


01 Mart 2025 01:18
Lise disiplin cezası uzman erbaşlığa engel mi?

Evet değerli abilerim ben lise 3 de okuldan kaçma sonucu kısa süreli uzaklaştırma cezası aldım sicilimden silinmemiş ve 3 5 ay sonra tasdikname (disipline gitmedim kendi isteğimle ) alıp açık lise geçip mezun oldum şuan uzman çavuş olmak istiyorum acaba engel olur mu ?


E.Kayı Han
Editor
01 Mart 2025 01:19

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