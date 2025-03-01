KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


01 Mart 2025 02:10
Tsk dış kaynak alımına Pmyo mezunu başvurabilir mi

Hocalarım tsk dış kaynak astsubay alımlarına pmyo mezunu başvurabilir mi


zaMqi
Memur
01 Mart 2025 13:34

Eğer güvenlik soruşturması veya disiplinsizlik nedeniyle çıkartılmadıysan başvurabilirsin

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