Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


01 Mart 2025 05:53
İdari personele tayin hakkı

becayiş yapılmasının önü açılmış ama tam tayin hakkı denir mi buna bilmiyorum inşallah hakkımızda hayırlısı olsun isteyen isteği yere gitme imkanı bulabilir şartlar be olucak acaba yılların önemi olucak mı bağlı olduğun birimden muvaffak almak zorunlu olcak mı yoksa çok basit şekilde mi kabul görülecek inşallah hakkımızda hayırlısı olur sorun yaşayan herkes rahata kavuşur bu ekonomide gerçekten insan ailesiyle en azından memleketine yakın olmak istiyor


Selin2113
Aday Memur
01 Mart 2025 10:15

İnşallah sağlık bakanlığındaki tayin sistemi gibi olur kimse mağdur olmaz


teknisyennnnn
Aday Memur
01 Mart 2025 15:59
inşallah
Selin2113, Dün

İnşallah sağlık bakanlığındaki tayin sistemi gibi olur kimse mağdur olmaz

Toplam 2 mesaj

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