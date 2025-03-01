KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


01 Mart 2025 06:29
Tskda ki sivil sözleşmeli memur maaşı ne kadar

Arkadaslar mulakata kaldım kkk sozlesmwlı duz memur ne kadar maaş alır halı tazmınat fılan varmı lutfen bılgı verın

Çok Yazılan Konular

Piyade Komando Subaylik mi POMEM mi ?Lise disiplin cezası uzman erbaşlığa engel mi?

Sözlük

Pizza 1 fakir kol 1 andaval 1 gölge yan 3 sürfile makası 1 hiper empati sendromu 2 ramazan 1 bedava sirke baldan tatlıdır 1 airfryer 3 2,6 metrekarelik park 2

Son Haberler

657-Ek 8 Kapsamındaki Geçici Süreli Görevlendirmede Nelere Dikkat Edilmelidir?Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa ettiTHY'nin kasasına 2024'te 22,7 milyar dolar girdiBakan Göktaş: 50 bin 630 şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL