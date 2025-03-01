KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


01 Mart 2025 11:46
Ösym Yeni Atama Yönetmeliği
Bundan önce 2024 puanıyla çevre ve şehircilik bakanlığına vs. ösym tarafından sözleşmeli atananlar da merkezi veya ösym tarafından sözleşmeli atamalara başvuru yapabilecekler mi?

candidateofficer74
Aday Memur
01 Mart 2025 22:45

ÖSYM'nin yeni atama yönetmeliği diye yeni uygulamaya konulmuş bir şey yok, yıllardır uygulanan prosedür ve mevzuat hükümleri aynen sürdürülüyor. ÖSYM aracılığıyla yapılan sözleşmeli MERKEZİ yerleştirmelerde atananlar aynı KPSS puanıyla yine ÖSYM aracılığıyla yapılacak MERKEZİ sözleşmeli alımlara başvuramaz sistem uyarı verir. Ama aynı KPSS puanıyla herhangi bir kurumun kadrolu ilanlarına başvurulabilir, puan yeterse atanırsın, mevcut sözleşmeni fesheder yeni kurumunda başlarsın. Kadroludan sözleşmeye geçişte de usule uygun istifa etme durumunda en az 6 ay beklemek gerekir ve eğer puan ve diğer şartlar uygunsa atama işlemleri yapılacaktır veya mevcut kurumdan muvafakat alınıp yeni kuruma başlanılabilir. ÖSYM'nin bu prosedürü atananların aynı KPSS puanıyla sürekli yer değiştirmesini ve böylece başkalarının hakkının yanmasını ve ayrıca kurumların zor durumda kalıp iş yükünün artmasını önlemektir.

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