Ösym Yeni Atama Yönetmeliği

Bundan önce 2024 puanıyla çevre ve şehircilik bakanlığına vs. ösym tarafından sözleşmeli atananlar da merkezi veya ösym tarafından sözleşmeli atamalara başvuru yapabilecekler mi?

Bundan önce 2024 puanıyla çevre ve şehircilik bakanlığına vs. ösym tarafından sözleşmeli atananlar da merkezi veya ösym tarafından sözleşmeli atamalara başvuru yapabilecekler mi?