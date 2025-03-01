Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


01 Mart 2025 13:27
Becayiş
CÜ den Erciyes Üniversitesi veya Kayseri Üniversitesine geçiş

HALİT87
Şef
01 Mart 2025 20:35

Ünvan nedir..?


seyma181195
02 Mart 2025 01:21
Bilgisayar işletmeni
HALİT87, 6 saat önce

Ünvan nedir..?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Belediyedeki 657 ye tabi kişilerin maaşlarıÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Belediyede SosyologSağlık bakanlığından zabıtalığa geçişÇalışırken öğrencilikİdari personele tayin hakkıBecayişBelediyeden/belediyeye becayişAdem atacan mı, Ali yalçın mı hangisi daha doğruyu konuşuyorHemşirelik 4. Sınıf staj ücreti

Sözlük

fatih altaylı'nın kilise efsanesi 2 2,6 metrekarelik park 2 hiper empati sendromu 2 bedava sirke baldan tatlıdır 1 sürfile makası 1 venüs retrosu 1 fenerbahçenin yabancı hakem aşığı olması 3 yeraltı şehirleri 2 çanakkale'de görülen dev yılan 1 derin kabus 1

Son Haberler

657-Ek 8 Kapsamındaki Geçici Süreli Görevlendirmede Nelere Dikkat Edilmelidir?Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa ettiTHY'nin kasasına 2024'te 22,7 milyar dolar girdiBakan Göktaş: 50 bin 630 şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL