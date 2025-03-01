Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


01 Mart 2025 13:33
Mart 2025 promosyonu hakkındda

Merhaba arkadaşlar, size bir sorum olacak. Bizim burada Ağustos 2022'de 5 bin lira promosyon verilmişti. 15 mart 205'de diyanet promosyon anlaşması yapacak. Herhangi bir anlaşma yapılırsa promosyonu ne zaman alabiliriz Mart sonu mu yoksa Ağustos 2025'de mi hesaba yatar?

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